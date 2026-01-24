Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Bác thông tin không chính xác về tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/01/2026 06:49 GMT+7

Tối 23.1, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến tiền mệnh giá 1.000 đồng đến 5.000 đồng là không chính xác.

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. NHNN khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Bác thông tin không chính xác về tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng- Ảnh 1.

Tin đồn thất thiệt khi nhu cầu đổi tiền cuối năm tăng lên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được NHNN thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng, trung gian thanh toán tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026. Các ngân hàng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.Trong đó, tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật; tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán... 

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng...

Tin liên quan

Đổi tiền mới có thể bị phạt nặng

Đổi tiền mới có thể bị phạt nặng

Trong bối cảnh còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các dịch vụ đổi tiền mới lì xì bắt đầu hoạt động nhộn nhịp với mức phí đắt đỏ. Tuy nhiên, hành vi thu đổi tiền có phí là trái quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Ngoài ra, lợi dụng nhu cầu đổi tiền của người dân, kẻ gian cũng tung ra nhiều chiêu lừa đảo mà nếu không cảnh giác thì tiền mới không có mà tiền túi mất oan.

Khám phá thêm chủ đề

tiền 1.000 đồng thông tin Ngân hàng Nhà nước Thanh toán Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận