Bác thông tin không chính xác về tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. NHNN khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Tin đồn thất thiệt khi nhu cầu đổi tiền cuối năm tăng lên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được NHNN thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng, trung gian thanh toán tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026. Các ngân hàng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.Trong đó, tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật; tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán...

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực; giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng...