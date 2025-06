Bác tin 'vỡ đập Dạ Lam' ở Quảng Bình do mưa bão số 1

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình hôm nay 13.6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin "vỡ đập Dạ Lam" do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 1.

Quảng Bình bác bỏ thông tin vỡ đập Dạ Lam ẢNH: T.L

Trong văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, từ tối ngày 11.6 đến trưa ngày 13.6 địa bàn H.Lệ Thủy có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tại trạm Thái Thủy tính từ 19 giờ ngày 11.6 đến 13.6 là 466 mm, lượng nước đổ về hồ chứa nước Dạ Lam rất lớn. Để ứng phó với thiên tai bất thường, từ 4 giờ ngày 13.6, đơn vị thi công chủ động đào rãnh thoát lũ phía hạ lưu đập.

Tuy nhiên, mực nước hồ lên quá nhanh nếu không phá đê để chủ động thoát lũ thì đê quai sẽ vỡ, ảnh hưởng lớn đến an toàn đập. Do đó, đến 9 giờ cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Bình chỉ đạo đơn vị thi công phá đê quai để hạ thấp mực nước trong hồ nhằm đảm bảo an toàn cho đập chính.

Chủ đầu tư đã báo cáo UBND xã Thái Thủy, UBND H.Lệ Thủy tình hình diễn biến mưa lũ bất thường tại hồ Dạ Lam và đề nghị thông báo cho các thôn, người dân phía hạ lưu được biết để phối hợp và có các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại.

Hồ Dạ Lam được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1986 nhằm phục vụ tưới sản xuất cho khoảng 30 ha lúa tại thôn Nam Thái và khu vực phụ cận xã Thái Thủy.

Dạ Lam là hồ chứa thủy lợi cấp 4, dung tích khoảng 0,64 triệu m³. Sau vài chục năm vận hành, đến nay các hạng mục đầu mối đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, trong trận lũ năm 2016, địa phương phải đào rãnh ở tràn để thoát lũ nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

Trước thực trạng hư hỏng của hồ Dạ Lam, UBND tỉnh Quảng Bình đã bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa với tổng mức đầu tư 14 tỉ đồng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công xây dựng ngày 26.2 và đang triển khai thi công gia cố mái hạ lưu đập chính, thi công mới hạng mục tràn xả lũ, đập đê quai và khối móng thi công cống lấy nước.