Bắc TP.HCM: Bất động sản liền kề khu công nghiệp thu hút giới đầu tư

Nguồn: Phương Trường An
23/05/2026 08:00 GMT+7

Khu vực bắc TP.HCM (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa) đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển và đầu tư công nghiệp sôi động chưa từng có. Nơi đây chuyển mình thành đại công trường quốc tế với những siêu dự án xanh, công nghệ cao dẫn dắt dòng vốn toàn cầu. Sự bùng nổ này kéo theo 'cơn khát' nguồn cung nhà ở an cư cho đội ngũ lao động và chuyên gia đến làm việc.

Theo tầm nhìn quy hoạch đến năm 2040, khu vực này sẽ sở hữu đến 18.600 ha đất công nghiệp xanh. Ngòi nổ đầu tiên bùng phát tại VSIP III với sự đổ bộ của các Tập đoàn tỉ đô như LEGO, Pandora, cùng tổ hợp KCN Cơ khí 786 ha của THACO. Nối tiếp là các KCN mở rộng của Cao su Phước Hòa (PHR) tại Tân Lập, Bắc Tân Uyên và Lai Hưng đang đẩy mạnh quỹ đất sạch lớn. Thủ phủ này càng thêm sôi động khi dòng vốn FDI từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc liên tục đổ vào lĩnh vực bán dẫn, cơ khí chính xác, logistics thông minh với sự góp mặt của Warburg Pincus và Sembcorp.

Đi cùng trợ lực tối đa từ hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, ĐT 741, cao tốc Chơn Thành - TP.HCM, kết hợp vành đai 3 & 4 giúp kết nối chuỗi sản xuất toàn vùng và mang hàng hóa từ thủ phủ công nghiệp thẳng về hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế. Tất cả biến bắc TP.HCM thành "thỏi nam châm khổng lồ" thu hút FDI mạnh mẽ nhất miền Nam.

Đường DT741 và vị trí nút giao lên xuống của cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Sự bùng nổ công nghiệp này đã tạo bệ phóng vững chắc, trực tiếp thúc đẩy giá trị bất động sản đô thị liền kề KCN thiết lập mặt bằng giá mới bền vững.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
