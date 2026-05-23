Bắc TP.HCM: Bất động sản liền kề khu công nghiệp thu hút giới đầu tư

Theo tầm nhìn quy hoạch đến năm 2040, khu vực này sẽ sở hữu đến 18.600 ha đất công nghiệp xanh. Ngòi nổ đầu tiên bùng phát tại VSIP III với sự đổ bộ của các Tập đoàn tỉ đô như LEGO, Pandora, cùng tổ hợp KCN Cơ khí 786 ha của THACO. Nối tiếp là các KCN mở rộng của Cao su Phước Hòa (PHR) tại Tân Lập, Bắc Tân Uyên và Lai Hưng đang đẩy mạnh quỹ đất sạch lớn. Thủ phủ này càng thêm sôi động khi dòng vốn FDI từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc liên tục đổ vào lĩnh vực bán dẫn, cơ khí chính xác, logistics thông minh với sự góp mặt của Warburg Pincus và Sembcorp.

Đi cùng trợ lực tối đa từ hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, ĐT 741, cao tốc Chơn Thành - TP.HCM, kết hợp vành đai 3 & 4 giúp kết nối chuỗi sản xuất toàn vùng và mang hàng hóa từ thủ phủ công nghiệp thẳng về hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế. Tất cả biến bắc TP.HCM thành "thỏi nam châm khổng lồ" thu hút FDI mạnh mẽ nhất miền Nam.

Đường DT741 và vị trí nút giao lên xuống của cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: SƯU TẦM

Sự bùng nổ công nghiệp này đã tạo bệ phóng vững chắc, trực tiếp thúc đẩy giá trị bất động sản đô thị liền kề KCN thiết lập mặt bằng giá mới bền vững.