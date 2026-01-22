Chiều 22.1, sân bóng Tao Đàn tiếp tục sôi động với trận đấu quyết định tại bảng 9 vòng loại khu vực TP.HCM. Trong thế trận mà cả 2 đội đều khát khao điểm số, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã thể hiện phong độ vượt trội để giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Trường ĐH Công thương TP.HCM, qua đó chính thức đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng play-off đầy khắc nghiệt của giải.

Bách khoa vượt ải cuối, 'đóng dấu' vé play-off TNSV THACO CUP 2026

Việc xoay tua lực lượng không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy cảm giác bóng, bắt nhịp chiến thuật, mà còn là cách để toàn đội "lên tinh thần" đồng đều trước khi bước vào vòng play-off, nơi mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn rất nhiều, nơi 12 đội bóng góp mặt đều sẽ chiến đấu hết mình cho một suất tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 Cúp THACO tại thành phố biển Nha Trang.