Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bách khoa vượt ải cuối, 'đóng dấu' vé play-off TNSV THACO CUP 2026
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Bách khoa vượt ải cuối, 'đóng dấu' vé play-off TNSV THACO CUP 2026

Võ Hiếu
Võ Hiếu
22/01/2026 23:27 GMT+7

Chiều 22.1, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đánh bại Trường ĐH Công thương TP.HCM với tỷ số 3-1 tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO, qua đó chính thức giành vé vào vòng play-off khắc nghiệt.

Chiều 22.1, sân bóng Tao Đàn tiếp tục sôi động với trận đấu quyết định tại bảng 9 vòng loại khu vực TP.HCM. Trong thế trận mà cả 2 đội đều khát khao điểm số, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã thể hiện phong độ vượt trội để giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Trường ĐH Công thương TP.HCM, qua đó chính thức đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng play-off đầy khắc nghiệt của giải.

Bách khoa vượt ải cuối, 'đóng dấu' vé play-off TNSV THACO CUP 2026

Việc xoay tua lực lượng không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy cảm giác bóng, bắt nhịp chiến thuật, mà còn là cách để toàn đội "lên tinh thần" đồng đều trước khi bước vào vòng play-off, nơi mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn rất nhiều, nơi 12 đội bóng góp mặt đều sẽ chiến đấu hết mình cho một suất tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 Cúp THACO tại thành phố biển Nha Trang.

Tin liên quan

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân: Thắng hủy diệt 7-0 và ăn mừng gây sốt tại TNSV THACO Cup 2026

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân: Thắng hủy diệt 7-0 và ăn mừng gây sốt tại TNSV THACO Cup 2026

Sáng 22.1, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đã có chiến thắng tưng bừng 7-0 trước ĐH Đà Lạt tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO. Nổi bật với cú đúp bàn thắng, tiền đạo Trương Lâm Chí Hiếu không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng mà còn là kiểu ăn mừng đặc biệt.

Highlight ĐH Trà Vinh (TVU) 2-1 ĐH Cửu Long (UCL): Bản lĩnh 'ông kẹ bóng đá miền Tây'

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) 0-4 Trường ĐH Văn Lang (VLU): Chạm tay vé play-off

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam TNSV THACO CUP 2026 Cúp THACO Báo Thanh Niên Trường ĐH Bách khoa vòng play-off TNSV Play-off
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận