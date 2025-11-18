Bacte - Giải pháp sinh học thuần Việt cho nền nông nghiệp bền vững

Từ thực tế ấy, chế phẩm sinh học Bacte ra đời như câu trả lời cho bài toán nông nghiệp bền vững. Sản phẩm là kết quả hơn 10 năm nghiên cứu của anh Hồ Phúc Nguyên và đội ngũ Tipto Mã Lai, đề tài phát triển thông qua quá trình hợp tác với nhiều viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Công trình nghiên cứu được Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước chứng nhận và được Bộ Khoa học - Công nghệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích.

Chiết xuất Chitosan từ vỏ tôm và Cinnamyl acetate từ vỏ quế Trà My

Điểm đặc biệt của Bacte nằm ở việc ứng dụng công nghệ chiết xuất hoạt chất thiên nhiên từ vỏ quế Trà My. Thành phần chủ đạo Cinnamyl acetate trong vỏ quế có khả năng ức chế mạnh các loại nấm và tuyến trùng gây hại, đồng thời an toàn với người và động vật. Kết hợp với Chitosan là hợp chất tự nhiên chiết xuất từ vỏ tôm, có tác dụng kích thích miễn dịch và hình thành lớp màng bảo vệ thực vật. Bacte tạo nên một cơ chế kép: vừa tiêu diệt mầm bệnh, vừa giúp cây tăng sức đề kháng, phục hồi nhanh sau tổn thương. Nghiên cứu cho thấy Cinnamyl acetate có thể diệt tới 98% tuyến trùng chỉ sau 90 phút và loại trừ 87% nấm bệnh trong vòng 3 giờ, có hiệu quả đáng kể so với nhiều chế phẩm truyền thống.

Dòng sản phẩm tiêu biểu của Bacte, giải pháp an toàn cho từng loại bệnh

Bacte hiện đang được phát triển thành nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho từng loại cây trồng như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, bưởi, cam, chôm chôm… Sản phẩm hỗ trợ phòng và trị hiệu quả các bệnh thường gặp như xì mủ, thối rễ, phấn trắng, sương mai, thán thư, nấm hồng, ruồi vàng... Với giá thành thấp hơn khoảng 30 - 40% so với các sản phẩm thông thường, Bacte giúp người nông dân tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản.

Nông dân sử dụng chế phẩm sinh học Bacte cho vườn nhà

Từ những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, Bacte không chỉ mang lại giải pháp hiệu quả cho cây trồng mà còn lan tỏa tư duy canh tác bền vững, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa. Mỗi sản phẩm Bacte đến tay người nông dân không chỉ là một giải pháp mà còn là lời cam kết cho một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch và vững bền hơn trong tương lai.