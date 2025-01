Bad Bunny 'đánh bại' Taylor Swift trên bảng xếp hạng Billboard

Album Debí Tirar Más Fotos của Bad Bunny vươn lên vị trí số 1, trở thành album thứ 4 của ngôi sao đến từ Puerto Rico đạt đến đỉnh cao. Đây là một cuộc đua sát nút khi album (gồm 17 ca khúc) vươn lên vị trí số 1 so với lần tái bản Lover (Live From Paris) của Taylor Swift.

Ca sĩ Puerto Rico Bad Bunny ẢNH: AFP

Trong tuần theo dõi kết thúc vào ngày 16.1, Debí Tirar Más Fotos bán được 203.500 bản (cả đĩa vật lý lẫn kỹ thuật số) trong khi Lover (Live From Paris) xếp kế tiếp với 202.500 bản. Album của Taylor Swift phát hành dưới dạng đĩa than (bán được 161.000 bản trong tuần) và lần đầu tiên phát hành dưới dạng tải xuống kỹ thuật số.

Debí Tirar Más Fotos leo lên vị trí đầu bảng phần lớn là nhờ vào tuần đầu tiên phát trực tuyến đầy đủ, đạt 264 triệu lượt xem. Album tiếng Tây Ban Nha có sẵn dưới dạng LP tiêu chuẩn và tải xuống kỹ thuật số. Doanh số bán album truyền thống chỉ ghi nhận dưới 8.000 bản trong tuần.

Đây là câu chuyện hoàn toàn ngược lại với Taylor Swift, người có album chỉ được bán độc quyền dưới dạng đĩa than LP hoặc tải xuống. Bản đĩa than Lover (Live From Paris) của Swift gần như đã bán hết ngay lập tức. Sau lần giảm giá ban đầu (rất hạn chế vào tháng 2.2023), album Lover (Live From Paris) có giá hơn 1.000 USD tại các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến.

Album Lover (Live From Paris) của Taylor Swift xếp thứ 2 ẢNH: AFP

Đây là album bán chạy nhất trong tuần và là album có thứ hạng cao nhất trên Billboard 200 trong hơn 5 năm qua (cũng là tuần bán hàng lớn nhất cho một album đĩa than). Kể từ khi Lionel Richie phát hành Hello From Las Vegas năm 2019, chưa có album nào đạt thứ hạng cao như vậy.

Ngoài Taylor Swift và Bad Bunny, SZA giữ nguyên vị trí thứ 3 với album SOS, tiếp theo là GNX của Kendrick Lamar xếp thứ 4, Wham của Lil Baby tụt xuống vị trí thứ 5 sau một tuần số 1 và Short n' Sweet của Sabrina Carpenter giữ vị trí thứ 6. Hit Me Hard and Soft của Billie Eilish giữ vị trí thứ 7...