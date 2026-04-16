BAF liên doanh Muyuan vận hành trang trại công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh

Dự án có diện tích 28,4 ha, quy mô 60.000 con heo thịt, cai sữa; doanh thu khi hoạt động hết công suất dự kiến đạt 900 tỉ đồng/năm. Ngoài ra dự án có thể đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và phân bón cho 150 ha diện tích nông nghiệp tuần hoàn.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao đầu tiên được thiết kế xây dựng và vận hành theo công nghệ từ Tập đoàn chăn nuôi lớn nhất thế giới

Mô hình trại lạnh an toàn sinh học, thân thiện môi trường

Ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, từ dịch tả lợn châu Phi (ASF) kéo dài đến áp lực về xử lý chất thải và các vấn đề môi trường. Do đó việc triển khai các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, kiểm soát rủi ro ở cấp độ công nghiệp trở thành yêu cầu tất yếu. Dự án chăn nuôi công nghệ cao Tây An Khánh do BAF liên doanh với Muyuan để triển khai, vận hành với nhiều điểm đột phá về công nghệ toàn diện có thể xem là bước đi tiên phong chăn nuôi quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay.

Dự án vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ hiện đại được chuyển giao từ Tập đoàn chăn nuôi lớn nhất thế giới Muyuan, bắt đầu từ hệ thống an toàn sinh học thông minh giúp ngăn ngừa từ xa các mầm bệnh nguy hiểm mà trọng tâm là ASF. Quy trình kiểm soát con người và phương tiện chặt chẽ thông qua hệ thống rửa sát trùng xe tự động và nhà tắm thông minh. Hệ thống lọc không khí 4 lớp "khóa chặt" nguy cơ lây nhiễm qua đường không khí. Công nghệ khử mùi, khử khuẩn loại bỏ hơn 95% mùi hôi. Robot tích hợp AI hỗ trợ giám sát đàn heo và phát hiện sớm rủi ro, hệ thống cho ăn tự động tối ưu hiệu suất….

Trong chăn nuôi truyền thống, sự gia tăng chất thải chăn nuôi đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước, đất và sức khỏe cộng đồng. Những đột phá trong mô hình chăn nuôi công nghệ cao mà dự án Tây An Khánh áp dụng không chỉ hướng đến mục tiêu an toàn sinh học, đảm bảo hiệu suất chăn nuôi mà còn đặt các mục tiêu môi trường lên hàng đầu. Dự án được giới thiệu là có thể đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và phân bón cho 150 ha diện tích nông nghiệp thông qua quy trình xử lý nước thải và chất thải công nghệ tuần hoàn, tiết kiệm nước, tái chế chất thải thành phân bón hữu cơ chất lượng cao tạo nên những sản phẩm nông sản sạch, an toàn.

Dự án có doanh thu dự kiến 900 tỉ đồng/năm khi vận hành tối đa công suất

Tiền đề cho dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng

Bà Bùi Hương Giang - Tổng giám đốc BAF nhấn mạnh việc hợp tác với Muyuan sẽ giúp BAF tiếp cận sâu hơn với kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân sự và vận hành, từ đó nâng cao năng suất chăn nuôi, kiểm soát an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu giá thành sản xuất. Đồng thời, Tổng giám đốc Muyuan Việt Nam - ông Liu Bo cũng khẳng định việc triển khai và vận hành dự án Tây An Khánh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác, đồng thời là tiền đề để hai bên tiếp tục phát triển các dự án quy mô lớn trong tương lai.

Năm 2024, BAF và Muyuan ký kết hợp tác chiến lược nhằm chuyển giao công nghệ chuồng trại, an toàn sinh học và các giải pháp môi trường. Năm 2025, hai doanh nghiệp công bố phát triển hợp tác liên doanh triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau hơn nửa năm, BAF và Muyuan tiếp tục xác lập mối quan hệ liên doanh vận hành dự án trang trại đầu tiên áp dụng hoàn toàn mô hình chăn nuôi theo công nghệ từ Tập đoàn chăn nuôi lớn nhất thế giới. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của BAF - Muyuan về quy trình kỹ thuật, công nghệ và đào tạo đội ngũ nhân sự cho dự án chăn nuôi heo công nghệ cao nhà cao tầng sẽ triển khai xây dựng vào quý 3/2026, cũng đặt tại tỉnh Tây Ninh.

BAF là một trong số ít doanh nghiệp chăn nuôi tại Việt Nam có số lượng lớn các trang trại đạt chứng nhận quốc tế

Hiện nay, cơ cấu ngành chăn nuôi tại Tây Ninh đang chuyển dịch rõ rệt khi tỷ trọng trang trại tập trung, công nghiệp ngày càng chiếm ưu thế với 60 - 70%. Trong đó, BAF là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi heo tiêu biểu với gần 50% số lượng trang trại trong hệ thống BAF đặt tại tỉnh thành này, cùng với nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu chuẩn Global G.A.P - FSSC 22000 và nhà máy chế biến thực phẩm sạch cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000.

Việc đưa vào vận hành trang trại chăn nuôi công nghệ cao thông minh Tây An Khánh được xác định là một trong những dự án trọng điểm có tính chất, giúp BAF nâng cao năng lực sản xuất trong hệ sinh thái chăn nuôi công nghệ cao của doanh nghiệp tại khu vực miền Nam và có vai trò "bản lề" để doanh nghiệp tự tin mở rộng các dự án chăn nuôi công nghệ cao tiếp theo.