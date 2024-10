BAF nhận cú đúp giải thưởng về mô hình chăn nuôi 'xanh'

Đây là một trong những giải thưởng đáng mong chờ nhất ngành chăn nuôi, được chủ trì bởi Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giải thưởng cũng minh chứng cho năng lực của các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ và giải pháp hữu ích giải quyết vấn đề của toàn ngành chăn nuôi Việt Nam. Hội đồng giải thưởng đã áp dụng những tiêu chí đánh giá khắt khe để tìm ra được những gương mặt tiêu biểu nhất tại Việt Nam và khu vực.



BAF vinh dự đón nhận 2 giải thưởng Vietstock Awards 2024 từ Cục Chăn nuôi

Doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh cùng lúc 2 giải thưởng

Để đạt được thành tích như trên, BAF phải đáp ứng đồng thời tất cả các tiêu chí như: tuân thủ quy định pháp luật về quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, giải thưởng cũng ưu tiên các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ xã hội và cộng đồng khác.



Đặc biệt, các hạng mục giải thưởng Vietstock Awards năm nay còn chú trọng đến tiêu chí môi trường với các yêu cầu cụ thể như: mô hình giảm phát thải có mức đầu tư hợp lý, có khả năng nhân rộng; doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ chuồng trại, thức ăn, nước uống; doanh nghiệp có báo cáo về hoạt động quản lý và tái chế, xử lý chất thải hiệu quả, đảm bảo mục tiêu thân thiện với môi trường.

Việc trở thành doanh nghiệp xuất sắc góp mặt ở 2/8 hạng mục giải thưởng danh giá của ngành chăn nuôi đã chứng minh tốc độ phát triển mạnh mẽ, vượt trội của BAF Việt Nam chỉ sau 7 năm thành lập. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp chăn nuôi thuộc nhóm đầu cả nước theo định hướng chăn nuôi theo chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food, công ty đã đầu tư toàn diện vào hệ thống Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại công nghệ cao đến các cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm sạch. Tất cả các cơ sở sản xuất đều được BAF vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, đạt các chứng nhận GLOBAL G.A.P và FSSC 22000 - những chứng nhận được công nhận trên toàn cầu.

Giải thưởng do Cục Chăn nuôi chủ trì, đánh giá và xét chọn





Đổi mới công nghệ trong chăn nuôi, thân thiện với môi trường

Đánh giá về các doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tại giải thưởng năm nay, ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết: "Vietstock Awards 2024 không chỉ là giải thưởng vinh danh những thành công trong sự phát triển vượt bậc, đây còn là chứng nhận sự nỗ lực cố gắng không ngừng của doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Những người chiến thắng không chỉ là đơn vị xuất sắc mà còn là những người tiên phong, có tầm nhìn, có sự cam kết trong sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi".

Đặc biệt, sự kết nối giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định, bảo đảm lợi ích cho cả hai bên. Các doanh nghiệp chăn nuôi cũng rất nhạy bén với nhu cầu của thị trường, không ngừng nghiên cứu và phát triển để mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh mà điển hình là dịch tả lợn Châu Phi, việc quản trị an toàn sinh học là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh việc áp dụng các quy trình kiểm soát an toàn sinh học chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi liên kết, BAF còn hợp tác với các Tập đoàn lớn trên thế giới để phát triển chăn nuôi heo thông minh, đảm bảo an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Điều này được hiện thực hóa qua chương trình hợp tác chiến lược giữa BAF và Tập đoàn Chăn nuôi và Thực phẩm Muyuan - một tập đoàn chăn nuôi có quy mô lớn hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc vào giữa tháng 9.

Nội dung đổi mới chăn nuôi của BAF trong tương lai tập trung vào các nội dung như công nghệ chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi, hệ thống cho ăn thông minh; công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi thông minh; tìm hiểu về công nghệ chăn nuôi heo trong nhà cao tầng; các giải pháp bảo vệ môi trường bao gồm khử mùi, xử lý và quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi…