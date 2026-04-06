BAF vận hành thêm nhà máy cám heo ăn chay công suất 300.000 tấn/năm

Mở rộng năng lực cung ứng cho khu vực miền Trung - Tây nguyên

Trong những năm vừa qua, BAF đang tích cực mở rộng trang trại chăn nuôi heo tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên. Nhà máy cám Bình Định khi đi vận hành sẽ cung ứng thức ăn chăn nuôi chủ yếu cho hệ thống trang trại của BAF tại khu vực này.

Nhà máy cám thứ 3 của BAF phục vụ chủ yếu cho các trang trại BAF miền Trung, Tây nguyên

Cùng với 2 nhà máy khác đang đặt tại Tây Ninh phục vụ cho miền Nam và Nghệ An cho miền Bắc, việc vận hành thêm 1 nhà máy cám mới không chỉ là sự mở rộng về quy mô - hạ tầng, mà còn cho thấy chiến lược có tính hệ thống "trang trại ở đâu, nhà máy thức ăn mở rộng đến đó" của BAF.

Theo đại diện BAF, đối với chăn nuôi, chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm đầu ra (thịt). Việc đặt nhà máy cám tại khu vực gần các trang trại giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách vận chuyển và các chi phí logistics khác, từ đó tối ưu về mặt quản trị vận hành và chi phí sản xuất.

Quan trọng hơn, nhà máy cho phép BAF chủ động nguồn thức ăn cho các trang trại trong khu vực, không phụ thuộc vào các nguồn cung thương mại từ bên ngoài, đảm bảo tính liên tục, ổn định và đồng nhất về mặt chất lượng trong quá trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, miền Trung - Tây nguyên cũng là khu vực gặp khó khăn hơn về mặt vận chuyển với đặc thù địa hình và hạ tầng giao thông. Vì vậy, việc sở hữu nhà máy tại địa trí phù hợp không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tăng khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu thực tế từ hệ thống trang trại.

Sau khi đưa nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Định vào vận hành, BAF sẽ nâng tổng mức công suất tối đa của 3 nhà máy cám lên tương đương 750.000 tấn/năm. Trong đó, 2 nhà máy Tây Ninh và Nghệ An đã được cấp chứng nhận GLOBAL G.A.P (Bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất, và phát triển bền vững toàn cầu) và FSSC 22000 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện).

Nhà máy Bình Định cũng đang được đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại, chuyển đổi số, quản trị trên nền tảng công nghệ SAP ERP và vận hành sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đồng bộ với toàn hệ thống.

BAF đang tự nghiên cứu và chủ động về nguồn cung cám kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi chăn nuôi 3F

Chiến lược dinh dưỡng "cám thuần thực vật"

Trong mô hình phát triển Feed - Farm - Food, thức ăn chăn nuôi không đơn thuần là yếu tố đầu vào của vật nuôi, mà là nền tảng quyết định đến năng suất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế của toàn chuỗi sản xuất. Với BAF, an toàn thực phẩm chính là kết quả của toàn chuỗi vận hành hiệu quả, và Feed (sản xuất thức ăn chăn nuôi) chính là một mắt xích khởi đầu không thể thiếu, được doanh nghiệp đầu tư theo hướng chủ động và kiểm soát chặt chẽ.

Cụ thể, chủ động thông qua việc BAF tự nghiên cứu và phát triển công thức cám thuần thực vật, thay vì sử dụng các công thức thương mại sẵn có trên thị trường. Thành phần sử dụng trong cám thuần thực vật của BAF loại bỏ hoàn toàn các nguyên liệu từ động vật, thay bằng các nguyên liệu thực vật giàu dinh dưỡng như ngô, lúa mì, lúa mạch, khô dầu đậu nành, dầu cám gạo… kết hợp cùng khoáng hữu cơ, các axit amin thiết yếu giúp vật nuôi tăng khả năng hấp thu, tăng miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giảm các nguy cơ bệnh tật.

Công thức được xây dựng bám sát với nhu cầu thực tế từ hệ thống trang trại giúp kiểm soát chất lượng theo một tiêu chuẩn đồng bộ và linh hoạt điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp. Song song đó, doanh nghiệp cũng thiết lập quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với nguyên liệu đầu vào. Từ khâu lựa chọn, kiểm định đến bảo quản, tất cả đều được thực hiện theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo độ an toàn và tính đồng nhất của sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Chiến lược dinh dưỡng cám không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu tạo ra nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho thị trường. Khi thức ăn chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào, sức khỏe vật nuôi cũng được đảm bảo, tạo nền tảng cho các sản phẩm thịt đạt tiêu chuẩn cao hơn khi đến tay người tiêu dùng.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, minh bạch về quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, có tính quyết định trong việc nâng cao giá trị sản phẩm và củng cố niềm tin của thị trường. Từ việc xây dựng nền tảng năng lực sản xuất theo vùng đến chủ động kiểm soát dinh dưỡng và chất lượng đầu vào, BAF đang từng bước xây dựng một hệ thống vận hành đồng bộ và bền vững.