BAF Việt Nam: Đầu tư giáo dục thực tiễn, kiến tạo sinh kế bền vững

BAF vừa khánh thành công trình thực nghiệm 10 tỉ đồng phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tài trợ mô hình thực nghiệm 10 tỉ đồng cho sinh viên chăn nuôi ngay trong trường học

Giữa tháng 9 vừa qua, Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên khánh thành Mô hình nuôi lợn thực nghiệm công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, học tập cho giảng viên và sinh viên. Dự án do BAF Việt Nam tài trợ 100% kinh phí với tổng đầu tư 10 tỉ đồng, khởi công và hoàn thành trong 10 tháng.

Không đơn thuần là một mô hình để tham quan, trang trại nuôi lợn thực nghiệm công nghệ cao này sẽ tạo cơ hội cho sinh viên thực hành trực quan gắn liền với quy trình sản xuất hiện đại như tại trang trại thực tế. Nhờ đó, sinh viên được tiếp cận trực tiếp công nghệ chăn nuôi tiên tiến, hệ thống tự động hóa và tiêu chuẩn an toàn sinh học ngay trong quá trình đào tạo tại trường học. Việc này giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức kỹ năng nghề với yêu cầu thực tế, xóa bỏ sự bỡ ngỡ của người học khi bước ra thị trường lao động.

Mô hình đã sẵn sàng phục vụ giảng viên và sinh viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập

Theo TS Phan Thị Hồng Phúc - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên, thời gian qua, nhà trường và BAF Việt Nam đã từng bước mở rộng các nội dung phối hợp, từ triển khai chương trình "Ươm mầm tài năng" đến hợp tác tuyển sinh, tuyển dụng. Sự đồng hành này mở ra nhiều cơ hội giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp và hiểu rõ tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

"Đây là lần đầu tiên nhà trường được tiếp nhận công trình quy mô và hiện đại như vậy để phục vụ hoạt động thực hành, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của nhà trường cũng như điều kiện thực hành của sinh viên. Trong thời gian tới, nhà trường và BAF sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo hướng gắn đào tạo với thực tập và tuyển dụng, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo theo đặt hàng nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành chăn nuôi hiện đại". TS Phan Thị Hồng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng sẽ được đẩy mạnh theo hướng doanh nghiệp đặt hàng, nhà trường tổ chức nghiên cứu và hai bên phối hợp đưa kết quả vào thực tiễn sản xuất. Cách làm này phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường, giúp các kết quả nghiên cứu bám sát nhu cầu thực tế, từng bước hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và sản xuất.

Lớn mạnh cùng sự tử tế, vươn xa bằng sứ mệnh phụng sự

Tại BAF, sự phát triển bền vững không chỉ đo đếm bằng những công trình hay quy mô trang trại, mà là việc trao tay những cơ hội để mỗi người dân có thể an tâm làm việc trên chính quê hương, tiếp thêm nội lực từ việc đào tạo bài bản cho các thế hệ nối nghiệp tương lai. Trách nhiệm xã hội của BAF được hiện thực hóa qua các hoạt động đa dạng và thiết thực.

Tạo việc làm cho lao động địa phương: BAF rộng mở cánh cửa đón nhận lực lượng lao động địa phương vào chuỗi sản xuất trên toàn quốc; giúp mỗi người tìm thấy công việc ổn định, phù hợp ở đa dạng độ tuổi và vị trí công việc khác nhau, mang lại thu nhập ổn định ngay tại quê nhà.

Chương trình "Vừa học vừa làm - Hưởng lương trọn vẹn": Dành cho người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cần kinh phí trang trải cuộc sống nhưng vẫn mong muốn được học nghề và có công việc ổn định lâu dài. BAF tài trợ 100% học phí, chi phí ăn ở, hưởng lương thưởng tại công ty trong suốt quá trình học tập và làm việc.

Chương trình "Thực tập có hưởng lương": Dành cho sinh viên mới ra trường, tạo điều kiện cho các bạn tích lũy kinh nghiệm từ môi trường doanh nghiệp mà vẫn hưởng lương trong suốt quá trình thực tập và học việc. Đây là chính sách tốt giúp các bạn sinh viên sớm tự chủ thu nhập, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp trước khi chính thức bước vào thị trường lao động.

Lớp "Ươm mầm tài năng" được thiết kế riêng tại các trường đào tạo chuyên nghiệp về nông nghiệp: BAF liên kết với học viện, các trường đại học, cao đẳng nông nghiệp trên toàn quốc để thiết kế chương trình thực tiễn gắn với nhu cầu tuyển dụng. Không chỉ cải tiến chương trình đào tạo, BAF còn tài trợ 100% học phí, trao học bổng và cam kết nhận sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cạnh tranh.

BAF liên tục trao nhiều học bổng đào tạo nghề chuyên nghiệp cho sinh viên, người lao động địa phương nhằm đào tạo lực lượng vững tay nghề cho ngành chăn nuôi hiện đại

Mỗi suất học bổng, mỗi việc làm được tạo ra hay từng kinh nghiệm nghề nghiệp được trao đi chính là một "mầm xanh" hy vọng được gieo xuống. BAF tin rằng, một doanh nghiệp tử tế là doanh nghiệp biết kiến tạo nên giá trị hạnh phúc, ấm no bền vững cùng cộng đồng và phụng sự cho sự phát triển vươn xa của thế hệ tương lai.