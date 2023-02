Bãi biển Cửa Lò bị 'nhuộm đen' mấy ngày qua

Ngày 3.2, chính quyền và các cơ quan chức năng của TX.Cửa Lò đang huy động máy múc và công nhân thu dọn mùn biển dạt vào bãi biển Cửa Lò.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, mùn biển có màu đen, xuất hiện nhiều tại khu vực quảng trường Bình Minh và kéo dài khoảng gần 1 km.

Mùn biển dày đặc trên bãi biển K.HOAN

Mùn biển có hình thù nhỏ như mùn cưa, không gây mùi hôi, tuy nhiên mùn có màu đen nên đã khiến nước biển gần bờ bị nhuộm đen, kéo thành vệt dài. Mùn bị sóng đánh dạt lên bãi cát, nhiều vị trí lớp mùn dày 10 cm khiến bãi biển trở nên rất bẩn.

Người dân địa phương cho biết các năm trước vào mùa đông, mùn biển vẫn thỉnh thoảng xuất hiện nhưng ít hơn. Cuối tháng 12.2022, mùn đen cũng xuất hiện gần khu vực bán đảo Lan Châu, nhưng cũng không nhiều như lần này.

Mùn biển bị sóng đánh dạt vão bãi cát K.HOAN

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã cho máy múc thu dọn, chất thành từng đống mùn, sau đó cho xe chở đi xử lý.

Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường TX.Cửa Lò, cho biết mỗi ngày công nhân môi trường thu gom, chở khoảng 10 xe mùn đến nơi xử lý. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo thu gom để xử lý dứt điểm, nhằm bảo vệ cảnh quan cho bãi tắm.

Máy múc đang dọn dẹp mùn biển để chở đi xử lý K.HOAN

Mùn biển xuất hiện vào thời điểm trời đang lạnh, du lịch biển chưa hoạt động, bãi biển còn vắng người.

"Hiện tượng này có thể do vỏ cây hoặc do hoạt động đốt than từ rừng núi và theo nước sông chảy xuống, dạt vào bãi biển", ông Đối nhận định.

Nước biển bị nhuộm đen K.HOAN

Mùn thu gom chất thành đống để xử lý K.HOAN

Bãi biển Cửa Lò dài gần 10 km, trong đó có hơn 5 km là bãi tắm. Hàng năm, Cửa Lò thu hút khoảng 3-4 triệu lượt khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng.