Bãi biển nổi tiếng cấm du khách mặc bikini

Theo Cruise Hive, mỗi du khách trên du thuyền Carnival Splendour khởi hành từ Sydney, Úc vào ngày 2.6 đều nhận được thông báo về quy định trang phục trước chuyến hành trình 8 đêm đến Nam Thái Bình Dương. Điểm đến đầu tiên của du thuyền là hòn đảo Lifou xinh đẹp ở New Caledonia. Theo đó, du khách được khuyên nên tránh mặc bất cứ thứ gì quá hở hang, chẳng hạn như bikini hai mảnh, quần lọt khe, monokini (áo tắm một mảnh cách điệu) và mankini (quần bơi nam) khi đến thăm đảo. Tắm nắng khỏa thân cũng bị nghiêm cấm. Quy định về trang phục không chỉ áp dụng cho các bãi biển mà còn cho tất cả các khu vực công cộng trên đảo, chẳng hạn như chợ, nhà thờ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hãng du thuyền này đặc biệt chỉ ra Lifou là điểm đến mà phong tục địa phương yêu cầu trang phục kín đáo, một quy định đã được áp dụng từ lâu. Lifou, hòn đảo của các bộ lạc, là nơi sinh sống của người bản địa, có nền văn hóa dựa trên sự tôn trọng, và trong nhiều trường hợp rất sùng đạo.

Các cộng đồng dân cư tại những địa điểm này cũng yêu cầu du khách mặc đồ bơi liền thân hoặc đồ bơi che kín toàn thân truyền thống và không mặc bikini hoặc đồ bơi kiểu monokini khi ở bãi biển.

Một du thuyền của hãng Carnival ẢNH: REUTERS

Hãng Carnival cảnh báo du khách rằng việc không tôn trọng phong tục địa phương có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục đưa Lifou vào các hành trình trong tương lai của hãng. Mặc dù Carnival thường cho phép trang phục nghỉ dưỡng thoải mái vào ban ngày, nhưng theo trang web của hãng, khách vẫn cần đảm bảo trang phục của mình thể hiện sự tôn trọng đối với những hành khách khác và phù hợp với bối cảnh.

Chính sách về trang phục bơi của hãng du thuyền đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các hành khách trên mạng. "Hãy mặc những gì bạn muốn", một người dùng Reddit viết. Một người khác lập luận trang phục bơi hở hang đã khá phổ biến trên du thuyền, rằng "có người mặc loại đồ bơi đó trên boong tàu suốt ngày đêm". Những người khác cảm thấy khách nên chú ý hơn ở các khu vực dành cho gia đình. "Có lẽ nên mặc đồ bơi khi tham gia các chuyến tham quan chỉ dành cho người lớn và khi sử dụng bồn tắm nước nóng chỉ dành cho người lớn", một người bình luận đề nghị. "Carnival là dành cho gia đình, và có rất nhiều trẻ em trên những chuyến du lịch này", người khác nói.

Tranh cãi về Lifou cũng nổ ra. "Nếu không thích thì cứ ở lại trên tàu và ngồi cạnh hồ bơi", một người khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng phong tục tập quán của các quốc gia khác khi là khách du lịch. "Cộng đồng địa phương đã yêu cầu cụ thể những quy định về trang phục này, vì việc mặc đồ bơi không phù hợp có thể gây ra xung đột văn hóa và có thể dẫn đến việc tàu du lịch bị cấm vĩnh viễn khỏi Lifou. Tóm lại, hãy mang theo một bộ đồ bơi liền thân kín đáo và một chiếc áo chống nắng hoặc áo khoác ngoài. Hãy tôn trọng phong tục địa phương. Đất nước của họ, luật lệ của họ", một người bình luận.