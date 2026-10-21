'Bài ca Tây Nguyên' đưa hơn 64 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi ra Hà Nội

Chương trình Sức sống hàng Việt số 15 với chủ đề: Bài ca Tây Nguyên, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Đoàn Thanh niên Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức.

Từ ngày 23 - 25.10, 10 doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô hơn 60 sản phẩm đặc trưng của 2 địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Cà phê là một trong những nhóm sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai tham gia Sức sống hàng Việt số 15. Công ty TNHH MTV Ngon Avatar giới thiệu cà phê đặc sản truyền thống robusta Gia Lai, cà phê robusta phối trộn arabica và cà phê cold brew cao cấp dạng túi lọc, mang đến nhiều lựa chọn cho người yêu cà phê.

Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical mang đến các sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa Tropi Durian, sầu riêng viên sấy thăng hoa và bột chuối xanh sấy lạnh. Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát giới thiệu khô gà bơ tỏi, khô gà lá chanh, khô bò, hạt mắc ca và hạt điều.

Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú cũng giới thiệu nhiều sản phẩm chế biến tiện lợi như: bánh canh cá lóc, bánh canh lươn, bánh canh chay, bún cá ngừ, sa tế, ớt xào cay và cốt cô đặc bánh canh cá lóc.

Quảng Ngãi giới thiệu tỏi Lý Sơn, nước mắm, yến sào

Đến từ đặc khu Lý Sơn, Công ty CP Dori giới thiệu nhiều sản phẩm từ tỏi và hành tím, gồm" tỏi Lý Sơn, hành tím Lý Sơn, tỏi đen, bột tỏi, bột hành, tỏi ngâm mật ong, các sản phẩm ngâm chua và siro tỏi. Đây là những sản phẩm góp phần đa dạng hóa cách chế biến, gia tăng giá trị cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong nhóm thực phẩm truyền thống, Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý mang đến các dòng nước mắm cốt đặc biệt, nước mắm cốt thượng hạng, nước mắm nhĩ Tô Nô, nước mắm cá cơm, nước mắm cho bé và mắm nêm Mười Quý.

Dịp này, người tiêu dùng thủ đô có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu yến sào Culaore: tổ yến thô, yến sơ chế rút lông nguyên tổ, yến sơ chế sợi. Các dòng yến hũ chưng với nhiều hương vị như gừng, đông trùng hạ thảo, sâm đường kiêng và sâm dây Ngọc Linh.

Đa dạng sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, thảo dược

Nhóm sản phẩm từ sâm và thảo dược là một điểm nhấn trong Bài ca Tây Nguyên. Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh giới thiệu dịch chiết Sâm Ngọc Linh dạng chai, dạng gói cùng một số sản phẩm khác.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên mang đến trà sâm dây Ngọc Linh, trà gừng nhân sâm, trà khổ qua rừng, trà sâm lạc tiên, tinh chất sâm dây Ngọc Linh mật ong, tinh chất gừng nhân sâm mật ong, tinh chất nghệ mật ong, mứt sâm dây và sâm dây Ngọc Linh khô.

Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu-mơ-rông Kon Tum giới thiệu trà hòa tan sâm Ngọc Linh, trà ô long sâm Ngọc Linh, cà phê sâm Ngọc Linh, các dòng rượu sâm, sâm Ngọc Linh ngâm mật ong, nước hồng đẳng sâm Ngọc Linh mật ong cùng các sản phẩm sâm dây sấy dẻo, sâm dây khô.

Sự đa dạng về chủng loại cho thấy nỗ lực phát triển các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu đặc trưng, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng và gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp địa phương.