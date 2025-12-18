Bãi Cháy - Trung tâm du lịch ven vịnh hút khách quốc tế

Nếu coi vịnh Hạ Long là "trái tim" của du lịch Quảng Ninh, thì Bãi Cháy chính là nhịp đập sôi động nhất. Với vị trí chiến lược nằm bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới, nơi hội tụ hạ tầng giao thông, dịch vụ và các sản phẩm giải trí lớn, phường Bãi Cháy đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm du lịch ven vịnh, điểm dừng chân không thể thiếu của du khách khi đến Quảng Ninh.

Những năm gần đây, Bãi Cháy chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng cả về đô thị lẫn du lịch. Từ một khu vực nghỉ dưỡng ven biển, nơi đây đang từng bước định hình mô hình "đô thị du lịch thông minh", hướng đến tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận quốc tế. Sự chuyển động này không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn ở cách Bãi Cháy làm mới trải nghiệm du lịch, nâng tầm hình ảnh điểm đến.

Điểm đến ven vịnh với chuỗi trải nghiệm ngày - đêm

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của Bãi Cháy là hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng phong phú. Không gian ven vịnh được khai thác theo hướng mở, gắn cảnh quan thiên nhiên với các hoạt động giải trí, ẩm thực và văn hóa, giúp du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ sáng đến đêm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bãi Cháy đã đưa vào vận hành nhiều sản phẩm du lịch mới mang tính điểm nhấn như Bus Cafe, mở rộng không gian Phố đêm Vuifest, Halo Street Fest, chương trình pháo hoa định kỳ "Tỏa sáng vịnh kỳ quan" và đặc biệt là Halo Bay Show - chương trình nhạc nước quy mô lớn, được xác lập 3 kỷ lục Việt Nam. Các sản phẩm này không chỉ làm giàu trải nghiệm du lịch ven vịnh, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Du khách trải nghiệm ngắm pháo hoa cuối tuần tại Bãi Cháy

Kinh tế đêm đang dần trở thành "thương hiệu" của Bãi Cháy. Khi mặt trời lặn, khu vực ven biển, quảng trường và các tuyến phố du lịch lại bừng sáng với chợ đêm, lễ hội đường phố, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng vùng biển. Không gian du lịch nhờ đó luôn duy trì nhịp sống sôi động, khác biệt so với mô hình du lịch nghỉ dưỡng truyền thống chỉ tập trung vào ban ngày.

Song song với phát triển sản phẩm, công tác quản lý môi trường du lịch được chú trọng. Bãi Cháy hướng đến hình ảnh "phường du lịch 3 không": không rác thải, không ăn xin, không chèo kéo khách. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, dịch vụ vận chuyển, tàu du lịch, xe điện; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Những nỗ lực này đang tạo hiệu ứng tích cực. Năm 2025, Bãi Cháy ước đón khoảng 8.3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1.9 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỉ đồng. Con số này cho thấy Bãi Cháy không chỉ là điểm trung chuyển, mà đã trở thành điểm đến chính trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long của du khách trong và ngoài nước.

Hướng tới phường du lịch thông minh tầm quốc tế

Điểm khác biệt trong chiến lược phát triển của Bãi Cháy là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, khai thác du lịch. Năm 2025, địa phương phối hợp với doanh nghiệp công nghệ triển khai thí điểm nền tảng "Du lịch Bãi Cháy", nền tảng du lịch thông minh cấp phường đầu tiên của Quảng Ninh.

Thông qua nền tảng này, du khách có thể tra cứu điểm đến, đặt dịch vụ, xem bản đồ số, nhận cảnh báo thời tiết, giao thông, trải nghiệm tour ảo VR360 hay sử dụng trợ lý ảo AI ngay trên điện thoại. Với chính quyền địa phương, đây là công cụ quản trị dữ liệu du lịch theo thời gian thực, giúp theo dõi lượng khách, phản hồi dịch vụ và điều hành hoạt động du lịch minh bạch, hiệu quả hơn.

Trong định hướng dài hạn, Bãi Cháy xác định phát triển du lịch phải gắn với bền vững. Không gian công cộng, đường dạo bộ ven biển, bãi tắm, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan tiếp tục được đầu tư theo hướng xanh - sạch - tiện nghi. Các sáng kiến giảm rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trên tàu du lịch, tại cơ sở lưu trú và nhà hàng được đẩy mạnh.

Nguồn nhân lực cũng được xem là "chìa khóa" nâng cao chất lượng dịch vụ. Bãi Cháy phối hợp với các cơ sở đào tạo, trường đại học tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kỹ năng số, kỹ năng phục vụ MICE, giúp cộng đồng làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Để mở rộng thị trường, Bãi Cháy tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, khai thác hiệu quả các thị trường khách trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời hướng đến các thị trường tiềm năng có mức chi tiêu cao như châu Âu, Trung Đông, Úc. Việc tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế cũng được xem là kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh điểm đến ven vịnh.

Với những bước đi bài bản, từ phát triển sản phẩm, kinh tế đêm, chuyển đổi số đến quản lý bền vững, Bãi Cháy đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm du lịch ven vịnh Hạ Long. Không chỉ là nơi du khách "đi qua" để ra vịnh, Bãi Cháy đang trở thành điểm đến có chiều sâu trải nghiệm, hiện đại, thân thiện và mang tầm vóc quốc tế, một trong những điểm nhấn rõ nét nhất khi nhắc đến du lịch Quảng Ninh hôm nay.