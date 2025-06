Bài chòi 'thức giấc' trên gốm

Bên trong cơ sở sản xuất gốm truyền thống của gia đình ở khối phố Nam Diêu, P.Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam), khi anh Lê Văn Nhật (37 tuổi) tỉ mỉ từng nét vẽ trên tác phẩm gốm thì vợ anh hào hứng giới thiệu về những sản phẩm độc lạ cho nhóm du khách nước ngoài. Đấy là những chiếc tò he, cốc in hình đèn lồng, hoa sen, chùa Cầu, phố Hội…, đặc biệt là bộ trang sức thẻ bài chòi. Được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP.Hội An năm qua, bộ trang sức thẻ bài chòi chính là minh chứng sống động cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ của thế hệ trẻ làng gốm.

Những tác phẩm đặc sắc được các nghệ nhân trẻ ở làng gốm Thanh Hà tạo ra Ảnh: Mạnh Cường

Năm 2017, khi nghệ thuật bài chòi được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể, vợ chồng anh Nhật có ý định làm sản phẩm trang sức thẻ bài chòi. Nhưng phải đến năm 2024, họ mới bắt đầu thử nghiệm và may mắn được khách hàng yêu thích, đón nhận.

Anh Lê Văn Nhật tạo hình linh vật rắn Ảnh: Mạnh Cường

"Bộ trang sức này không chỉ là một món đồ bắt mắt mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng gốm, mang theo sứ mệnh quảng bá ý nghĩa, cách chơi và nét đẹp nghệ thuật của một trò chơi dân gian tầm di sản thế giới đến với du khách", anh Nhật nói.

Không đơn thuần là sản phẩm được bán ra, mà đấy còn là cách lan tỏa giá trị văn hóa, biến mỗi món đồ gốm thành một "đại sứ văn hóa". Những chiếc bình hoa được lấy ý tưởng từ bao ngôi nhà cổ phố Hội với mái ngói âm dương đặc trưng được anh Nhật trưng bày một cách trang trọng. "Những sản phẩm tạo ra từ làng gốm cổ Thanh Hà không chỉ là đồ trang trí mà còn là một mảnh ký ức, một phần hồn của Hội An được gói gọn trong gốm", anh Nhật tâm sự.

Những thẻ bài chòi được anh Lê Văn Nhật tạo ra từ gốm Ảnh: Mạnh Cường

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, khẳng định chính những người trẻ ở làng gốm Thanh Hà là nhân tố quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nghệ thuật làm gốm truyền thống. Những nghệ nhân trẻ đã không ngừng sáng tạo để cho ra sản phẩm mới lạ, độc đáo, hòa vào nét đẹp văn hóa xưa.

Nghệ nhân Nguyễn Viết Lâm tỉ mỉ “trang điểm” cho sản phẩm gốm Ảnh: Mạnh Cường

Khi những người trẻ quay về với làng nghề và nuôi dưỡng niềm đam mê với gốm, họ không chỉ là người kế thừa mà còn là những nhà sáng tạo. Họ mang sức sống, nét đẹp đặc trưng của đất, người Hội An nói riêng và văn hóa xứ Quảng nói chung vào các tác phẩm thủ công của mình. "TP sẽ phát huy hơn nữa tài năng sáng tạo trong cộng đồng. Chính quyền sẽ tạo môi trường, cơ hội để phục hồi và phát triển dòng men mới cũng như những giá trị truyền thống quý giá của TP.Hội An", ông Lanh nói.