Bãi giữ xe máy 'chặt chém' ở Q.3 bị phạt hơn 31 triệu đồng

Liên quan vụ bãi giữ xe máy "chặt chém" 100.000 đồng sau xem diễu binh, ngày 8.5, UBND Q.3 (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ công ích Văn Trung.



Bãi giữ xe máy 'chặt chém' ở Q.3 (TP.HCM) bị phạt hơn 31 triệu đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công ty này bị cơ quan chức năng xử lý về 2 hành vi: Thu tiền giữ xe cao hơn mức quy định về định giá và bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không niêm yết giá dịch vụ giữ xe bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt là 31,5 triệu đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.5, nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền các đoạn clip có nội dung bãi giữ xe máy "chặt chém" thu giá 100.000 đồng/lượt, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, đoạn clip cho thấy khung cảnh có khoảng trăm người dân đang tập trung bên trong một bãi giữ xe. Gần khu vực cửa cuốn có một người phụ nữ đang đứng thu tiền, cạnh bên là máy quét thẻ.

Xôn xao clip bãi giữ xe máy 'chặt chém' 100.000 đồng sau xem diễu binh

Điều lạ là người phụ nữ này hét giá, thu 100.000 đồng/xe máy, nếu ai không đồng ý trả, người này không cho lấy xe ra. Phẫn nộ trước hành vi "chặt chém", rất đông người dân đã tập trung phản đối, hò hét, 2 bên xảy ra tranh cãi.

Lúc này, lực lượng công an xuất hiện, ghi nhận vụ việc. Thấy lực lượng công an, người dân vỗ tay và la to "thu 100.000 đồng chú ơi, thu 100.000 đồng mỗi xe, có camera kìa chú".

Các đoạn clip này đang được lan truyền trên mạng xã hội và rất nhiều người bày tỏ phẫn nộ, bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 30.4, tại một bãi giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM).

Cơ quan chức năng ghi nhận, khuya 29.4 và rạng sáng 30.4, người dân gửi xe máy tại bãi giữ xe ở số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đến sáng 30.4, khi kết thúc lễ diễu binh, người dân đến bãi giữ xe để lấy xe ra về thì bị hét giá, thu 100.000 đồng/xe máy, nên nhiều người phản ứng dữ dội, trình báo công an.

Tổ công tác UBND và Công an P.Võ Thị Sáu ghi nhận thông tin, trích xuất dữ liệu camera và mời chủ, nhân viên bãi giữ xe đến trụ sở làm việc.

Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực trong ngày lễ diễu binh, tổ công tác đã giải tán người dân, chủ và nhân viên bãi giữ xe thừa nhận thu giá cao và đồng ý không thu tiền các phương tiện còn lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận bãi giữ xe này đã thu 100.000 đồng/xe máy với một số người dân, cho đến khi bị phản ứng. Nữ nhân viên cho hay, do thấy người dân đông nên tự ý tăng giá lên nhiều lần so với quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ bãi xe cung cấp đầy đủ các loại giấy phép kinh doanh, PCCC và các giấy tờ liên quan.