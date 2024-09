Bài hát của chúng ta và điểm chạm cảm xúc thương hiệu VPBank

Kiến tạo giá trị thịnh vượng cho khách hàng

Lên sóng từ cuối tháng 8, chương trình Bài hát của chúng ta - Our Song Việt Nam đã trở thành hiện tượng của nền giải trí Việt, ngay từ tập đầu tiên phát sóng, chương trình đã đạt rating top 1 trên truyền hình và trở thành playlist không thể bỏ lỡ trên nền tảng số như Youtube, Tiktok...

VPBank là nhà tài trợ chính thức cho chương trình Bài hát của chúng ta - Our Song Việt Nam

Bài hát của chúng ta - Our Song Việt Nam nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả bởi khoảnh khắc bùng nổ, bất ngờ, chạm tới xúc cảm của hàng triệu người xem. Chương trình hội tụ dàn line- up là các thế hệ truyền lửa trong làng âm nhạc Việt như Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng. Đồng hành cùng dàn nghệ sĩ tiền bối là thế hệ kế thừa đình đám của Vpop như: Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward, Lâm Bảo Ngọc và OgeNus.

Theo luật chơi, 8 nghệ sĩ của thế hệ tiền bối kết hợp cùng 8 nghệ sĩ thế hệ trẻ, tạo nên 8 cặp đấu cùng trình diễn, đưa những ca khúc huyền thoại trở lại một cách đầy mới mẻ, mang trọn tinh thần của thế hệ mới. Trải qua 6 đêm công diễn, chương trình sẽ chọn ra 3 đội có lượt bình chọn cao nhất để bước vào đêm gala chung kết.

Bài hát của chúng ta - Our Song Việt Nam mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đẹp, thăng hoa cùng cảm xúc

Khác với những format chương trình giải trí khác, với Our Song, khán giả Việt đã được thưởng lãm những màn trình diễn vocal, xử lý thanh nhạc đỉnh cao, chuyên nghiệp của các nghệ sĩ đa thế hệ. Những giọng ca đẹp, đầy nội lực của các nghệ sĩ tiền bối sẽ "tiếp lửa" để gen Z bùng nổ và tái sinh những khúc ca siêu "hit" một thời, đem đến cho khán giả những khoảnh khắc thăng hoa, mãn nhãn và mãn nhĩ.

"Bài hát của chúng ta" do "ông trùm" giải trí Đông Tây Promotion sản xuất, được đầu tư hoành tráng từ sân khấu đến âm nhạc và thời trang mang đậm sắc màu "Quay về tương lai". Đạo diễn trẻ tài năng Dương Mai Việt Anh "hô biến" sân khấu với những visual đẹp lộng lẫy. Đồng hành cùng hành trình tái sinh các "siêu hit" là giám đốc âm nhạc Khắc Hưng thổi làn gió mới vào các siêu hit đầy cuốn hút và bất ngờ. Stylist Nam Phùng sáng tạo bộ sưu tập thời trang kinh điển tạo nên diện mạo khác biệt, ấn tượng cho các nghệ sĩ. MC chính thức của chương trình là Trấn Thành - không chỉ đơn thuần là người dẫn chương trình, mà còn là người kể chuyện, kết nối các thế hệ và là chất xúc tác cho những màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu Our Song.

Góp phần đưa Bài hát của chúng ta đến gần với khán giả Việt là nhà tài trợ chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

"VPBank lựa chọn đồng hành cùng Bài hát của chúng ta với mong muốn nâng cao giá trị thịnh vượng, giúp người yêu nhạc Việt được thưởng thức giai điệu bất hủ, gặp lại thần tượng của mình trong những tình khúc quen thuộc nhưng được phối mới hấp dẫn và cuốn hút. Qua Bài hát của chúng ta, VPBank mong muốn gắn kết, đưa khách hàng tiếp cận với nhiều dịch vụ, sản phẩm thẻ thanh toán được thiết kế "đo ni đóng giầy" theo chân dung của từng thế hệ, góp phần gia tăng giá trị tài chính thịnh vượng cho từng cá nhân", đại diện VPBank chia sẻ.

Kết nối khách hàng bằng sản phẩm thẻ cho mọi thế hệ

"Bài hát của chúng ta" nối dài cho chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ mà VPBank đã tài trợ, nhằm khơi dậy xúc cảm tươi đẹp, gắn kết con người, lan tỏa giá trị sống nhân văn, hạnh phúc trong cộng đồng. Sự kết hợp giữa VPBank và ông lớn giải trí Đông Tây Promotion qua chương trình Bài hát của chúng ta đã tạo cú hích, gia tăng điểm chạm, gắn kết khán giả đối với thương hiệu ngân hàng. Tuy ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng VPBank và Đông Tây Promotion tìm thấy sự đồng điệu, điểm chung đều đặt sự sáng tạo, nghiêm túc tạo nên sản phẩm khác biệt, đa thế hệ và lấy sự hài lòng của khán giả, khách hàng làm thước đo chất lượng. Show Bài hát của chúng ta là sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao, món quà tinh thần ý nghĩa dành cho khán giả yêu nhạc ở nhiều lứa tuổi từ 18-50 tuổi.

Các dòng thẻ nổi bật của VPBank

VPBank là ngân hàng thuộc top đầu ngành về tỷ trọng bán lẻ và tiên phong đa dạng giải pháp thanh toán tài chính phù hợp với mọi thế hệ. Đặc biệt là dòng sản phẩm thẻ tín dụng và thẻ thanh toán. Ngân hàng hiện đang dẫn đầu thị trường với dòng thẻ đa năng, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc, đem đến giá trị thịnh vượng cho khách hàng. Đối với phân khúc khách hàng cao cấp từ độ tuổi 45-55 tuổi, thẻ Mastercard Diamond World và Diamond World Lady mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thượng lưu với các ưu đãi độc quyền, lợi ích vượt trội trong mua sắm và ẩm thực.

Với phân khúc Millennials từ 30 - 45 tuổi, VPBank cung cấp nhiều dòng thẻ hấp dẫn như thẻ tín dụng StepUp nổi bật với thiết kế đa dạng cho chi tiêu trực tuyến; thẻ Flex Card 2 trong 1, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn nguồn tiền chi tiêu từ hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thanh toán, linh động lựa chọn ngành hàng ưu đãi và được tích điểm tới 15% chi tiêu. Thẻ VPBank Prime nổi bật với bộ thiết kế đậm chất Việt Nam theo phong cảnh 3 miền: Bắc - Trung - Nam. Đồng thời mang đến tính năng hoàn tiền không giới hạn,… giúp khách hàng thoải mái thể hiện cá tính trong từng nhịp chạm thẻ. Đối với tập khách hàng gen Z, thẻ VPBank JCB Z được xây dựng với ưu đãi hoàn tiền 10% tại các nhóm ngành gắn với hành vi tiêu dùng của giới trẻ: ăn uống, giải trí, fitness, di chuyển.

Với vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam, VPBank đang vươn tới hình ảnh một ngân hàng đẳng cấp quốc tế, tiếp tục tạo ra dấu ấn độc đáo. Nhà băng xanh lá cũng không ngừng nỗ lực trở thành người đồng hành, mang đến sản phẩm văn hóa nghệ thuật và thẻ đa thế hệ với nhiều đặc quyền khác biệt dành cho khách hàng và cộng đồng xã hội.