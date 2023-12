Bài hát Giáng sinh của Mariah Carey được yêu thích nhất

All I Want For Christmas Is You, do Mariah Carey thể hiện lần đầu vào năm 1994, phủ khắp các địa điểm công cộng và trung tâm bán lẻ trên thế giới trong suốt tháng 11 và tháng 12.2023. Ca khúc gắn liền với mùa lễ hội cuối năm.

Mariah Carey trình bày ca khúc All I Want For Christmas Is You SONY MUSIC

"Bài hát này đã đi vào lịch sử. All I Want For Christmas Is You được gắn với lễ Giáng sinh. Khi nghĩ đến Giáng sinh, bạn sẽ nhớ đến bài hát đó", David Foster, người từng 16 lần đoạt giải Grammy, nói với hãng tin AP.

Bài hát cũng đứng đầu bảng xếp hạng 100 bài hát hay nhất mọi thời đại của tạp chí Billboard.

"Khi sáng tác ca khúc này, tôi hoàn toàn không nghĩ về tác động mà nó sẽ tạo ra trên toàn thế giới. Tôi vô cùng biết ơn vì có rất nhiều người thưởng thức nó cùng tôi mỗi năm", Mariah Carey nói vào năm 2021.

MV All I Want for Christmas Is You

Theo The Economist, Mariah Carey thu được 60 triệu USD từ năm 1996 đến 2016 cho ca khúc này. Thu nhập từ ca khúc kể từ khi ra mắt dự kiến sẽ vượt qua 100 triệu USD tính đến hết năm nay.

Mariah Carey từ lâu đã biến bài hát này trở thành một phần thương hiệu cá nhân. Cô đăng lên mạng xã hội hằng năm vào ngày 1.11 như "thông báo" mùa lễ hội cuối năm bắt đầu.

Có nguồn tin cho rằng bài hát All I Want For Christmas Is You được Mariah Carey và Walter Afanasieff viết trong 15 phút.

Vào tháng 11.2023, 2 nhạc sĩ Andy Stone, Troy Powers đã kiện Mariah Carey và Afanasieff lên tòa án liên bang California với số tiền 20 triệu USD bồi thường vì cáo buộc vi phạm bản quyền, trích dẫn giai điệu từ bài hát đồng quê cùng tên năm 1989 của họ. Năm 2022, 2 nhạc sĩ này từng nộp đơn kiện với cáo buộc tương tự.

Liên quan đến ca khúc này, Carey và Afanasieff được cho là đã không nói chuyện với nhau trong khoảng 20 năm, cho đến khi "Nữ hoàng Giáng sinh" gọi điện đồng tác giả để xin phép sử dụng lời bài hát trong một cuốn sách dành cho trẻ em.

Mariah Carey đồng sáng tác All I Want For Christmas Is You với nhạc sĩ Walter Afanasieff BILLBOARD

Có nguồn tin cho rằng sự rạn nứt của họ là do Afanasieff thất vọng vì vai trò của anh trong việc sáng tác bài hát đã bị nhiều người coi thường. Trong một cuộc phỏng vấn với Good Morning America vào tháng trước, Afanasieff nói: "Tôi tự mình sáng tác nó trên bàn phím Casio nhỏ bé này, viết ra các từ và nghĩ về Giáng sinh: Tôi yêu thích điều gì, muốn gì, mơ ước gì...".

Afanasieff thường xuyên nói mọi người không biết về mối liên hệ của anh với bài hát, từng phàn nàn với Variety vào năm 1999 rằng anh đã vấp phải sự hoài nghi và những lời đe dọa bị giết khi tuyên bố đó là tác phẩm của mình.

"Mariah Carey rất tuyệt vời, tích cực. Cô ấy khiến bài hát trở thành hit nhưng không chia sẻ gì với tôi. Điều đó thực sự làm tổn hại danh tiếng của tôi, khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn", Afanasieff nhìn nhận.