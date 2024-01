Bài học thoát hiểm từ vụ cháy máy bay ở Nhật Bản

Nhiên liệu ít là yếu tố cứu nguy

Các chuyên gia khác còn cho rằng các yếu tố bên trong máy bay cũng đã góp phần vào kỳ tích giúp toàn bộ 379 người trên máy bay chở khách may mắn sống sót. The Guardian dẫn lời tiến sĩ Sonya Brown, giảng viên cao cấp về thiết kế hàng không vũ trụ tại ĐH New South Wales (Úc), nhận định lượng nhiên liệu phản lực tương đối thấp còn trong máy bay khi hạ cánh đã góp phần giảm cường độ của đám cháy và ngăn vụ nổ lớn chết người.

Đồng quan điểm trên, ông Neil Hansford, thành viên Tổ chức Strategic Aviation Solutions International (Mỹ), cho rằng máy bay thương mại thường hoạt động chỉ với lượng nhiên liệu cần thiết cho một chuyến bay, cộng thêm 10% dự trữ, nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng và tránh lãng phí. Ngoài ra, ông Hansford tin rằng nội thất làm bằng vật liệu chống cháy của máy bay đã ngăn ngọn lửa lan rộng và giúp việc sơ tán diễn ra an toàn.