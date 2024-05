Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với ông Đặng Văn Minh

Sáng 6.5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 23, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, thông qua một số nội dung UBND tỉnh Quảng Ngãi trình. Theo đó, tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Văn Minh.

Phiên họp chuyên đề lần thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026 P.A

Lý do là ông Đặng Văn Minh đã bị thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, vào ngày 8.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Đặng Văn Minh về tội nhận hối lộ do liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

Ông Đặng Văn Minh trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi vào cuối năm 2023 P.A

Ngoài ra, tại kỳ họp lần thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi năm 2024 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc ngân sách nhà nước; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, rà soát lại tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, gắn với kế hoạch đầu tư công và điều hành tài chính ngân sách.

Với việc bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông chậm trễ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các huyện, thị xã rà soát nội dung nào đã đúng quy định pháp luật mà không còn thuộc trách nhiệm của địa phương nhưng đang vướng mắc thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để chỉ đạo, giải quyết.