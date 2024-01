Bài toán khó ở Trung Đông

Mỹ nêu giải pháp tái lập an ninh Trung Đông

Trước loạt diễn biến bất định, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 17.1 nói rằng Israel không thể đạt được "an ninh thực sự" nếu không có giải pháp 2 nhà nước với Palestine. Tờ The Times of Israel dẫn lời ông Blinken nhấn mạnh rằng một động thái như vậy có thể giúp thống nhất Trung Đông và cô lập Iran. Trong khi đó, Ý đang thúc đẩy "một quyết định chính trị" nhằm thành lập phái đoàn an ninh hàng hải của Liên minh Châu Âu (EU) tại biển Đỏ, để lực lượng này có thể đi vào hoạt động sớm nhất có thể. EU đặt mục tiêu làm điều này chậm nhất là vào ngày 19.2, theo Đài Sky News.