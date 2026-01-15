Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Bài toán phát triển bền vững của KITA Group: Từ nguồn lực đến tầm nhìn

Nguồn: KITA INVEST
Nguồn: KITA INVEST
15/01/2026 16:29 GMT+7

Kiến tạo hệ sinh thái khát vọng xây dựng xã hội phát triển bền vững, KITA Group kiên định tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái kinh tế hài hòa giữa đô thị - công nghệ - môi trường, được hiện thực hóa qua các khu đô thị hiện đại, cộng đồng văn minh đang hình thành và chiến lược mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế mới.

Bất động sản: Trụ cột cốt lõi tạo dựng nguồn lực

Trong chiến lược phát triển của KITA Group, bất động sản không chỉ là lĩnh vực khởi nguồn mà còn là trụ cột tạo dựng uy tín, tích lũy nguồn lực và làm bệ phóng cho hệ sinh thái doanh nghiệp; đến năm 2025, trụ cột này tiếp tục được củng cố bằng các dấu mốc rõ nét về tiến độ, pháp lý và sự ghi nhận tích cực từ thị trường.

Bài toán phát triển bền vững của KITA Group: Từ nguồn lực đến tầm nhìn - Ảnh 1.

Bất động sản là trụ cột cốt lõi tạo dựng nguồn lực cho KITA Group

ẢNH: DỰ ÁN GIA BY KITA

Giữa bối cảnh thanh khoản thị trường còn phân hóa, việc GIA by KITA (Hà Nội) liên tục bàn giao nhà, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân cho thấy năng lực triển khai thực tế và cam kết pháp lý nhất quán của chủ đầu tư, đồng thời góp phần giữ nhịp thị trường trong giai đoạn thanh lọc mạnh.

Đáng chú ý, KITA Airport City đã hoàn tất bàn giao hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - con số hiếm trong bối cảnh hiện nay, phản ánh chiến lược phát triển thận trọng, tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" pháp lý và đảm bảo tiến độ theo cam kết, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Song song hoàn thiện các dự án hiện hữu, năm 2025 đánh dấu giai đoạn kích hoạt quỹ đất mới của KITA Group khi KITA Võ Văn Kiệt được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch 1/500, trong khi Hoa Lac Metro City hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bài toán phát triển bền vững của KITA Group: Từ nguồn lực đến tầm nhìn - Ảnh 2.

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn kích hoạt quỹ đất mới trong danh mục dự án của KITA Group

ẢNH: DỰ ÁN HOA LAC METRO CITY

Sau một chặng đường dài kiên trì theo đuổi chuẩn mực phát triển bền vững, năm 2025 ghi dấu "trái ngọt" xứng đáng với KITA Group khi doanh nghiệp lập "cú hattrick" tại Property Guru Vietnam Property Awards, với ba dự án GIA by KITA, KITA Airport City và The Nexus cùng lúc được vinh danh. Kết quả này không đến từ sự bứt phá nhất thời, mà minh chứng cho một quá trình tích lũy năng lực phát triển dự án một cách bền bỉ, bài bản và ổn định về tiêu chuẩn của KITA qua nhiều năm.

Khi mở rộng không dừng lại ở câu chuyện quy mô

Đi qua một thập kỷ hình thành và phát triển với bất động sản là trụ cột mũi nhọn, KITA Group đang bước vào một bài toán phát triển lớn hơn: mở rộng hệ sinh thái theo chiều sâu giá trị. Mỗi một lĩnh vực mới được khai mở là một mảnh ghép giải quyết bài toán thực của thị trường, đồng thời bổ trợ cho hệ sinh thái đang hình thành.

Trong năm 2025, KITA Group ký kết hợp tác với Chery Auto - Tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc để phát triển dòng xe tải và xe van điện mini Paidi tại thị trường Việt Nam. Đây không đơn thuần là một thương vụ hợp tác thông thường mà là bước đi chiến lược trong bối cảnh giao hàng chặng cuối đang bùng nổ, kéo theo áp lực ngày càng lớn về chi phí vận hành và phát thải trong đô thị.

Bài toán phát triển bền vững của KITA Group: Từ nguồn lực đến tầm nhìn - Ảnh 3.

Sản xuất xe điện là bước đi chiến lược trong bối cảnh giao hàng chặng cuối đang bùng nổ

Với KITA Group, xe điện không chỉ là một sản phẩm mới, mà là mảnh ghép kết nối trực tiếp với hệ sinh thái đô thị - bất động sản - thương mại mà doanh nghiệp đang kiến tạo. Khi phương tiện xanh gắn với không gian đô thị xanh, giá trị cộng hưởng không chỉ dừng lại ở cấp độ sản phẩm, mà mở rộng sang cấp độ hạ tầng và vận hành đô thị.

Ở một hướng đi khác, KITA Group tiếp tục mở rộng biên độ phát triển sang lĩnh vực năng lượng thông qua hợp tác với đối tác Mỹ Cowboy Clean Fuels. Trọng tâm của hợp tác là phát triển khí thiên nhiên tái tạo (RNG) và các giải pháp giảm phát thải CO₂ dựa trên công nghệ địa sinh học. Việc KITA Group tham gia vào lĩnh vực này cho thấy tư duy làm chủ nguồn lực đầu vào cho sản xuất và vận hành hệ sinh thái dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở khai thác giá trị ngắn hạn.

Từ góc nhìn chiến lược, cách KITA Group mở rộng hệ sinh thái cho thấy doanh nghiệp không lựa chọn "đa ngành bằng phép cộng cơ học", mà theo đuổi mô hình "đa ngành bằng phép nhân giá trị". Theo đó, mỗi lĩnh vực mới không tồn tại như một mảnh ghép rời rạc, mà được kết nối trong một cấu trúc bổ trợ lẫn nhau, nhằm gia tăng hiệu quả vận hành cho toàn bộ hệ sinh thái.

Từ nền tảng bất động sản đã được kiểm chứng bằng tiến độ, pháp lý và khả năng vận hành thực, KITA Group đang từng bước mở rộng hệ sinh thái theo một logic phát triển chặt chẽ: nguồn lực đi trước - tầm nhìn dẫn đường - giá trị bền vững theo sau, nơi tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô, mà bằng khả năng tạo ra giá trị bền vững cho đô thị, kinh tế và cộng đồng trong dài hạn.

Khám phá thêm chủ đề

KITA Group Chery Auto Bất động sản sản xuất xe điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận