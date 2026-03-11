Bài toán tài chính an toàn cho người mua nhà ở thực và đầu tư dài hạn

Trong bối cảnh đó, những sản phẩm bất động sản có cấu trúc tài chính hợp lý, giúp giảm áp lực thanh toán trong giai đoạn chờ thị trường ổn định, thường được xem là lựa chọn an toàn hơn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung và dài hạn.

Bài toán tài chính: yếu tố quyết định trong chu kỳ thị trường

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư gặp áp lực tài chính là chi phí lãi vay kéo dài trong khi tài sản chưa tạo ra dòng tiền. Thông thường, với các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, người mua phải thanh toán khoảng 30 - 50% giá trị căn hộ trong giai đoạn xây dựng, đồng thời gánh thêm chi phí lãi vay hoặc chi phí thuê nhà trong nhiều năm. Nếu thị trường phục hồi chậm hơn dự kiến, giai đoạn này có thể tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền cá nhân.

Ngược lại, các dự án có cấu trúc tài chính "nhẹ" hơn cho phép người mua kéo dài thời gian chuẩn bị nguồn lực tài chính, từ đó giảm rủi ro trong giai đoạn thị trường đang tái cân bằng.

Một ví dụ là Picity Sky Park - dự án căn hộ nằm trên trục Quốc lộ 1A kết nối Phạm Văn Đồng. Dự án đang áp dụng chính sách chỉ thanh toán 15% giá trị căn hộ cho đến thời điểm nhận nhà dự kiến vào quý 1/2027, đồng thời hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng.

Picity Sky Park liền kề trục đại lộ Phạm Văn Đồng đang có chính sách thanh toán chỉ 15% cho đến khi nhận bàn giao

Với cấu trúc này, người mua có thêm gần ba năm để chuẩn bị tài chính, thay vì phải chịu áp lực thanh toán lớn ngay từ giai đoạn đầu - một yếu tố được nhiều chuyên gia đánh giá phù hợp với bối cảnh thị trường đang dần ổn định trở lại.

Ở góc độ người mua ở thực, bài toán tài chính thường xoay quanh lựa chọn quen thuộc: tiếp tục thuê nhà hay bắt đầu sở hữu tài sản.

Giả sử một gia đình đang thuê căn hộ hai phòng ngủ tại khu vực phía Bắc TP.HCM với mức giá trung bình 8 - 12 triệu đồng mỗi tháng. Trong ba năm, tổng chi phí thuê nhà có thể lên tới 300 - 400 triệu đồng, nhưng khoản chi này không tạo ra giá trị tài sản tích lũy.

Trong khi đó, với mức giá khoảng 49 triệu đồng/m² tại Picity Sky Park, một căn hộ hai phòng ngủ diện tích khoảng 65 m² có tổng giá trị khoảng 3,2 tỉ đồng. Với chính sách thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 480 triệu đồng.

Căn hộ hoàn thiện tại Picity Sky Park được bàn giao trọn bộ thiết bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới

Khoản vốn ban đầu này tương đương hoặc chỉ cao hơn một phần so với chi phí thuê nhà trong khoảng 3 - 4 năm. Tuy nhiên, thay vì chỉ là chi phí sinh hoạt, người mua đã bắt đầu hình thành một tài sản có khả năng tăng giá theo thời gian.

Bên cạnh đó, việc được hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn sau nhận nhà giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong những năm đầu - giai đoạn thường nhạy cảm nhất đối với người mua nhà sử dụng đòn bẩy tài chính.

Khả năng hình thành dòng tiền khi dự án bàn giao

Đối với nhà đầu tư dài hạn, yếu tố quan trọng tiếp theo là thời điểm tài sản bắt đầu tạo ra dòng tiền. Không ít dự án nhà ở khiến nhà đầu tư phải chờ thêm nhiều năm sau khi nhận nhà mới có thể khai thác cho thuê do chờ đợi hạ tầng hoặc cộng đồng cư dân chưa hình thành.

Trong trường hợp của Picity Sky Park, khả năng hình thành dòng tiền được đánh giá thuận lợi hơn nhờ thời gian bàn giao dự kiến vào quý 1/2027, cùng với vị trí kết nối khu vực cửa ngõ trung tâm TP.HCM - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, trường đại học và khu đô thị mới…

Picity Sky Park chính thức cất nóc tháng 12.2025, hiện đang tăng tốc hoàn thiện tiện ích và lắp đặt kỹ thuật chuyên sâu, dự kiến bàn giao vào quý 1/2027.

Nhu cầu thuê nhà tại các khu vực này thường đến từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và sinh viên, tạo nguồn cầu tương đối ổn định cho thị trường căn hộ. Với mức giá thuê dự kiến khoảng 10 - 12 triệu đồng mỗi tháng cho căn hộ hai phòng ngủ, dòng tiền cho thuê có thể đạt khoảng 120 - 144 triệu đồng mỗi năm. Khoản thu này có thể trở thành nguồn tài chính hỗ trợ chi phí vay ngân hàng hoặc tạo dòng tiền tích lũy dài hạn cho nhà đầu tư.

Dư địa tăng giá từ hạ tầng khu vực

Ngoài dòng tiền cho thuê, nhà đầu tư trung hạn thường quan tâm đến biên độ tăng giá của tài sản theo chu kỳ phát triển hạ tầng.

Mức giá khoảng 49 triệu đồng/m² của dự án được xem là vùng giá cạnh tranh nếu so với một số dự án căn hộ mới tại khu vực Dĩ An và Thuận An, nơi mặt bằng giá đã tiệm cận 60-70 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, khu vực này còn nằm trong hành lang kết nối của nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Trong đó đáng chú ý là đề xuất tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 280 km, được nghiên cứu nhằm tăng cường kết nối vùng giữa TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sở hữu mức giá cạnh tranh, Picity Sky Park thu hút hàng trăm khách hàng trực tiếp tham quan dự án mỗi tuần

Theo các phương án quy hoạch sơ bộ, tuyến đường sắt này dự kiến bắt đầu từ Dĩ An, chạy ngang dự án Picity Sky Park; qua đó tạo thêm động lực phát triển hạ tầng và giá trị bất động sản cho các khu vực lân cận.

Sau giai đoạn biến động, nhiều chuyên gia cho rằng chiến lược đầu tư bất động sản đang dần chuyển dịch từ mô hình "đòn bẩy cao - lướt sóng ngắn hạn" sang "dòng tiền bền vững - tài chính an toàn".

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm được ưu tiên thường hội tụ ba yếu tố: áp lực thanh toán thấp trong giai đoạn đầu, khả năng tạo dòng tiền sau khi bàn giao, tiềm năng tăng giá gắn với hạ tầng và nhu cầu ở thực.

Những dự án có cấu trúc tài chính như Picity Sky Park với chính sách thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 36 tháng và mức giá còn trong vùng hợp lý của thị trường đang được nhiều người mua xem là phương án cân bằng giữa khả năng sở hữu nhà ở và mục tiêu đầu tư dài hạn.