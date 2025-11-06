Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ballet 'Hồ thiên nga' tái diễn sau 2 đêm "cháy vé"

Lạc Xuân
Lạc Xuân
06/11/2025 06:30 GMT+7

Sau 2 đêm công diễn "cháy vé" của vũ kịch Hồ thiên nga hồi tháng 10, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) công bố tái diễn kiệt tác ballet này vào tối 8 và 9.11 tại Nhà hát TP.HCM.

Hồ thiên nga (Swan Lake) là vở ballet của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Tchaikovsky, đã trở thành một trong những vũ kịch nổi tiếng nhất thế giới. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình bi tráng giữa hoàng tử Siegfried và công chúa Odette - người bị phù thủy Rothbart phù phép thành thiên nga, chỉ trở lại làm người vào ban đêm. Odette chỉ có thể thoát khỏi lời nguyền nếu có người yêu cô thật lòng.

Từ buổi ra mắt tại liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu hồi tháng 8, trích đoạn ballet Hồ thiên nga đã gây ấn tượng và thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi. Tháng 10 vừa qua, HBSO thực hiện 2 đêm công diễn Hồ thiên nga với phiên bản đầy đủ nhất trên sân khấu tại TP.HCM.

Vở vũ kịch được dàn dựng bởi biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, chỉ đạo nghệ thuật bởi Giám đốc HBSO Lê Ha My. Dự án quy tụ nhiều gương mặt trẻ của đoàn vũ kịch HBSO gồm Đỗ Hoàng Khang Ninh (trong vai Odette), Lê Đức Anh (hoàng tử Siegfried), Sùng A Lùng (phù thủy Rothbart), Phạm Thế Phương (bạn hoàng tử) và tập thể diễn viên Trường trung cấp Múa, Sasa Ballet và Đoàn vũ kịch HBSO. Vở diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Nhật Bản Chika Tatsumi trong vai thiên nga đen Odile.

Ballet 'Hồ thiên nga' tái diễn sau 2 đêm "cháy vé"- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ của HBSO biểu diễn Hồ thiên nga trên sân khấu Nhà hát TP.HCM

Ảnh: HBSO


'Ballet Kiều' trở lại với khán giả TP.HCM

'Ballet Kiều' trở lại với khán giả TP.HCM

Ballet Kiều, vở diễn nhận giải xuất sắc - giải thưởng cao nhất trong Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022 và giải A - Giải thưởng Sáng tạo thành phố năm 2023 sẽ trở lại với khán giả vào 2 đêm 29, 30.3 tại Nhà hát TP.HCM.

ballet Hồ Thiên Nga Tchaikovsky công diễn ballet vũ kịch nổi tiếng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch
