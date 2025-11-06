Hồ thiên nga (Swan Lake) là vở ballet của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Tchaikovsky, đã trở thành một trong những vũ kịch nổi tiếng nhất thế giới. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình bi tráng giữa hoàng tử Siegfried và công chúa Odette - người bị phù thủy Rothbart phù phép thành thiên nga, chỉ trở lại làm người vào ban đêm. Odette chỉ có thể thoát khỏi lời nguyền nếu có người yêu cô thật lòng.

Từ buổi ra mắt tại liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu hồi tháng 8, trích đoạn ballet Hồ thiên nga đã gây ấn tượng và thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi. Tháng 10 vừa qua, HBSO thực hiện 2 đêm công diễn Hồ thiên nga với phiên bản đầy đủ nhất trên sân khấu tại TP.HCM.

Vở vũ kịch được dàn dựng bởi biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, chỉ đạo nghệ thuật bởi Giám đốc HBSO Lê Ha My. Dự án quy tụ nhiều gương mặt trẻ của đoàn vũ kịch HBSO gồm Đỗ Hoàng Khang Ninh (trong vai Odette), Lê Đức Anh (hoàng tử Siegfried), Sùng A Lùng (phù thủy Rothbart), Phạm Thế Phương (bạn hoàng tử) và tập thể diễn viên Trường trung cấp Múa, Sasa Ballet và Đoàn vũ kịch HBSO. Vở diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Nhật Bản Chika Tatsumi trong vai thiên nga đen Odile.

Các nghệ sĩ của HBSO biểu diễn Hồ thiên nga trên sân khấu Nhà hát TP.HCM Ảnh: HBSO



