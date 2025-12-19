Bấm nút khởi công tuyến metro đưa người dân TP.HCM đến Cần Giờ trong 20 phút

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư, là một trong các dự án trọng điểm mà TP.HCM đồng loạt khởi công, khánh thành hôm nay (19.12) chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dàn máy móc trên công trường sẵn sàng cho lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: M.Q

Mở không gian phát triển mới cho TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu từ Bến Thành - trung tâm của lịch sử, văn hóa và nhịp sống đô thị sôi động; kết thúc tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - vùng đất sinh thái đầy tiềm năng của thành phố.

Với vận tốc thiết kế 350 km/giờ, công trình sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam. Từ khởi đầu này, chúng ta đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao quốc gia trong tương lai, tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá của đất nước.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup ẢNH: H.K

Theo ông Hiệp, khi vận hành thương mại, dự kiến vào quý 4/2028, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM - một không gian bền vững, tăng trưởng xanh và thịnh vượng dựa trên công nghệ và tri thức. Vượt trên ý nghĩa của một công trình giao thông công cộng hiện đại, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ còn mang dấu ấn tầm nhìn của lãnh đạo thành phố về một đô thị dẫn dắt khu vực bằng chất lượng hạ tầng, bằng khả năng kết nối, bằng sức sáng tạo và bằng tinh thần đổi mới không ngừng.

"VinSpeed vinh dự được đồng hành cùng thành phố trong hành trình kiến tạo công trình mang ý nghĩa chiến lược này. Chúng tôi cam kết huy động đầy đủ năng lực công nghệ, nhân lực và quản trị; tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và môi trường. Đồng thời, tổ chức thi công trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Chúng tôi tin tưởng rằng, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi vào hoạt động sẽ góp phần cùng TP.HCM vươn tới những chuẩn mực phát triển hiện đại của khu vực và thế giới, giúp người dân được hưởng trọn vẹn những giá trị của hạ tầng tiên tiến, bền vững và nhân văn" - ông Lê Khắc Hiệp nhấn mạnh.

Metro Bến Thành - Cần Giờ: Từ trung tâm TP.HCM đến khu đô thị lấn biển chỉ 20 phút

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá: Lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh mới, không gian phát triển mới với những yêu cầu mang tính chiến lược về không gian đô thị, mô hình kinh tế và chất lượng sống.

Đây là công trình hạ tầng giao thông có quy mô đặc biệt lớn, công nghệ hiện đại, kỹ thuật phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp đường sắt, an toàn và lợi ích cộng đồng của TP.HCM. Đồng thời, kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cần Giờ và định hướng kết nối với Khu đô thị du lịch biển Vũng Tàu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo ẢNH: H.K

Cũng theo lãnh đạo UBND TP.HCM, giai đoạn vừa qua, nhà đầu tư đã rất chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành phố trong quá trình chuẩn bị, trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian ngắn (khoảng 2 tháng). Với dự án quy mô lớn, phức tạp như vậy, đây là một kỷ lục và là mô hình để triển khai các dự án trong thời gian tới.

"Không chỉ là một dự án hạ tầng, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ còn là minh chứng của tinh thần đổi mới sáng tạo, vốn là truyền thống của quý báu của thành phố, đồng thời, cho thấy năng lực thực thi của chính quyền thành phố khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà nước và khu vực tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68. Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn Vingroup, sự ủng hộ của người dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch. Công trình sẽ là một biểu tượng mới của thành phố, mở ra kỷ nguyên mới để phát triển đường sắt tốc độ cao và công nghiệp đường sắt tại Việt Nam" - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Quyết tâm đạt tiến độ kỷ lục

VinSpeed dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ trong năm 2028. Nếu thực hiện được, đây sẽ là kỳ tích mới về tiến độ xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

VinSpeed dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ trong năm 2028

Để thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành huy động tối đa hệ thống chính trị, tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, làm việc với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục liên quan thuộc trách nhiệm thành phố để hỗ trợ nhà đầu tư. Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua phải xem công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; huy động hệ thống chính trị vào cuộc vận động người dân ủng hộ, đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Ông Bùi Xuân Cường cũng đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các cam kết, triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm khi triển khai thi công các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được xây đường đôi, khổ 1435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Trong giai đoạn 1, công trình sẽ gồm 2 ga - Bến Thành và Cần Giờ. Dự án có 1 depot và 1 trung tâm OCC đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Điểm đầu của dự án đặt tại phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 20,3 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.



