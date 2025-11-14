Bám sát tiến độ, quyết liệt triển khai dự án mở rộng NMLD Dung Quất

Bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc

Tại buổi làm việc giữa PetroVietnam và BSR, có ông Bùi Minh Tiến, thành viên Hội đồng thành viên và ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc PetroVietnam, đồng chủ trì. Tham dự phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban chuyên môn.

Lãnh đạo Petrovietnam làm việc tại BSR thúc đẩy dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Chỉ đạo tại phát biểu, ông Lê Xuân Huyên yêu cầu BSR bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các mốc công việc quan trọng để bảo đảm dự án được triển khai an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Theo báo cáo của BSR, công tác san lấp mặt bằng đang được triển khai đúng kế hoạch. Công ty phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý những vướng mắc liên quan, hướng tới mục tiêu khởi công san lấp từ tháng 1.2026 và hoàn thành vào tháng 10.2026.

Phó tổng Giám đốc BSR Trần Thái Bảo báo cáo về tiến độ dự án

Một trong những hạng mục quan trọng của dự án là gói thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công xây lắp). Ban Quản lý dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giới thiệu dự án và phát hành hồ sơ cho các nhà thầu quan tâm.

Đầu tháng 9.2025, Hội đồng quản trị BSR đã phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và hồ sơ mời thầu. Ngày 3.9, BSR chính thức đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo kế hoạch, các nhà thầu có 90 ngày chuẩn bị hồ sơ và thời điểm đóng - mở thầu dự kiến là ngày 3.12.

Đến ngày 28.10, BSR đã nhận 22 yêu cầu làm rõ hồ sơ với tổng cộng 965 câu hỏi từ các nhà thầu. Công ty đã hoàn thành trả lời 21 yêu cầu với 963 câu hỏi, đồng thời công khai toàn bộ nội dung trên hệ thống đấu thầu quốc gia, thể hiện sự minh bạch và chuyên nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Để kiểm soát tiến độ và chi phí, BSR đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý rủi ro, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt và danh mục các hạng mục tối ưu chi phí - tiến độ.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Dự kiến vận hành thử năm 2028

Theo kế hoạch tổng thể, BSR sẽ hoàn tất lựa chọn nhà thầu EPC từ tháng 9.2025 đến 3.2026. Sau đó, hợp đồng EPC sẽ được triển khai trong 37 tháng, và dự án dự kiến vận hành chạy thử trong năm 2028.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Tiến và ông Lê Xuân Huyên cùng lãnh đạo BSR đã trao đổi thẳng thắn về những "nút thắt" đang tồn tại, từ khâu san lấp mặt bằng, đấu thầu EPC cho đến thu xếp vốn. Các bên đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Petrovietnam và BSR

Ông Bùi Minh Tiến đánh giá cao tinh thần chủ động của tập thể BSR và Ban Quản lý dự án trong thời gian qua. Theo ông, nhiều dấu mốc quan trọng đã được đạt được, cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực lớn của đơn vị chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ông Tiến nhấn mạnh, để đảm bảo dự án đi đúng quỹ đạo, BSR cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ phận.

Theo lãnh đạo BSR, dự án này không chỉ là công trình trọng điểm của BSR mà còn mang ý nghĩa chiến lược với ngành dầu khí và an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, mọi hạng mục phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, khoa học và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo PetroVietnam cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế lâu dài, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thi công EPC, giai đoạn được xem là "xương sống" của toàn bộ dự án.

Khẳng định cam kết với dự án, ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR, cho biết công ty nhận thức sâu sắc ý nghĩa chiến lược của Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, nó không chỉ với BSR mà còn với ngành năng lượng quốc gia.

Trong thời gian tới, BSR sẽ huy động tối đa nguồn lực, tăng cường phối hợp với các đơn vị của PetroVietnam, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại và sẵn sàng cho giai đoạn EPC.

Cùng với đó, BSR đẩy mạnh ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị dự án, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất có tổng mức đầu tư hàng tỉ USD, nhằm tăng công suất chế biến lên khoảng 7,6 triệu tấn/năm, đồng thời đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của nhà máy.

Người lao động BSR quyết tâm sát cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp NMLD Dung Quất đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, PetroVietnam và BSR đang nỗ lực từng ngày để đưa Dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất mau đến đích với thời gian sớm nhất, hiệu quả nhất.