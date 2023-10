BamBam (GOT7) hát 'Thích em hơi nhiều', đội nón lá 'quẩy sung' tại concert TP.HCM

Concert BamBam The 1st World Tour [AREA52] tại TP.HCM để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng fan Việt BTC

Không hổ danh là "vua nhảy và rap" của GOT7, BamBam khiến khán giả nhiều lần phấn khích bởi vũ đạo điêu luyện BTC

Concert BamBam The 1st World Tour [AREA52] diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào tối 21.10, quy tụ hàng ngàn fan tham dự. Ngay từ sớm, khu vực xung quanh nơi tổ chức sự kiện đã nhộn nhịp với hàng loạt người hâm mộ đến đổi vòng đeo tay, nhận quà, phát card, chụp ảnh check in cùng banner…

Đúng 19 giờ, chương trình bắt đầu cùng màn xuất hiện hoành tráng của BamBam. Trên sân khấu, anh đem đến cho khán giả Việt các bản hit solo và của nhóm GOT7: Satellites, Wheels up, Pandora, Sour & Sweet, Ride or die, Let's dance, Slow mo, Tippy Toe, Air, Subliminal, Take it easy, GHOST, Wings, riBBon, Look so fine, NANANA, Lullaby, Hard Carry…

Mặc dù phải nhảy và giao lưu với fan, nam ca sĩ vẫn thể hiện tốt phần hát live BTC

Giọng ca người Thái Lan chiếm cảm tình fan Việt BTC

BamBam vừa hát vừa nhảy gần 20 bài hát trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả và giữa "biển" lightstick xanh lá phủ kín nhà thi đấu. Nam ca sĩ xúc động khi fan Việt thuộc lòng nhiều ca khúc và hát theo gần hết các bài hát nằm trong album Sour & Sweet.

Đặc biệt, ngoài các bản hit tiếng Hàn và tiếng Anh, "bạn thân Lisa" còn thể hiện ca khúc nhạc Việt Thích em hơi nhiều của Wren Evans. Mặc dù từng chia sẻ khá lo lắng với ca khúc lời Việt do phần phát âm hơi khó, nhưng BamBam đã thể hiện tròn trịa. Không những thế, thành viên nhóm GOT7 còn hát Thích em hơi nhiều đến hai lần để chiều lòng fan Việt. Sau phần trình diễn, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Wren Evans.

BamBam hai lần hát ca khúc tiếng Việt Thích em hơi nhiều BTC

Trên trang cá nhân, Wren Evans cũng chia sẻ khi theo dõi màn trình diễn của BamBam. Wren Evans bày tỏ: "Cảm giác đầu tiên của Wren Evans khi nghe anh BamBam (GOT7) trình diễn ca khúc của mình - Thích em hơi nhiều - chắc chắn là niềm hạnh phúc. Xem loạt story và clip trên mạng xã hội mà cảm giác như đang có mặt ở đấy, hòa giọng cùng mọi người. Hạnh phúc vì ca khúc của mình được một ngôi sao quốc tế trình diễn và lại càng hạnh phúc hơn trước phản ứng của khán giả khi nghe ca khúc của mình. Wren cảm thấy hơi tiếc vì hôm nay lịch trình không thể cho phép mình có mặt, nếu không mình rất mong sẽ có cơ hội diễn chung Thích em hơi nhiều với anh BamBam. Mình có nghe kể anh ấy còn tìm xem mình có mặt ở bên dưới hay không".

Anh khuấy động không khí với những màn giao lưu hài hước BTC

BamBam xuống dưới sân khấu tương tác với fan BTC

Giữa các màn trình diễn, BamBam liên tục chủ động giao lưu và trêu đùa với fan Việt. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, ngôi sao Kpop người Thái Lan trò chuyện bằng tiếng Anh và nói vài câu tiếng Việt khiến người hâm mộ phấn khích. Anh tiết lộ niềm yêu thích với món hột vịt lộn.



Cũng tại BamBam The 1st World Tour [AREA52] ở TP.HCM, BamBam đã thay đổi bốn bộ trang phục, trong đó có một áo khoác in hình cờ Việt Nam. Bên cạnh đó, mỹ nam 9X này còn đội nón lá fan Việt tặng ở phần cuối concert. Đồng thời, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ trở lại Việt Nam trong năm sau.