Ban An toàn giao thông TP.HCM: Hạ tầng không phải nguyên nhân chính gây kẹt xe

Chiều 6.2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết kể từ khi áp dụng Nghị định 168 của Chính phủ (từ ngày 1.1.2025), đặc biệt vào thời điểm cận tết, TP.HCM liên tục ghi nhận tình trạng ùn tắc tại các giao lộ trọng điểm và nhiều tuyến đường chính.

Khảo sát thực tế cho thấy không chỉ TP.HCM mà cả Hà Nội và một số tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai cũng có thực trạng này.

Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông có thể kể đến là do người dân thay đổi hành vi tham gia giao thông. Tại nhiều giao lộ trọng điểm, người dân không còn thói quen rẽ phải khi đèn đỏ.

Bên cạnh đó, mức xử phạt tăng cao khiến người dân thận trọng hơn khi lái xe, giảm tốc độ và dừng sớm trước các giao lộ, làm tăng thời gian chờ và kéo dài dòng phương tiện.

Theo ông Phúc, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng đủ nhu cầu chỉ là một phần nguyên nhân gây kẹt xe. Yếu tố chính vẫn là sự gia tăng đột biến của lượng phương tiện trong dịp tết.

"Gần như năm nào vào dịp tết, lượng phương tiện cũng tăng cao. Chưa kể năm nay TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện nên việc điều chỉnh phân luồng giao thông cũng làm ùn tắc giao thông cục bộ ở một số khu vực", ông Phúc nói và cho biết thói quen sử dụng phương tiện cá nhân khi tham gia sự kiện của người dân rồi sau đó di chuyển vòng quanh khu vực diễn ra sự kiện cũng góp phần làm tăng áp lực lên hệ thống giao thông.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc, TP.HCM đã bố trí lực lượng tại chỗ để điều tiết giao thông phù hợp, lắp các đèn tín hiệu cho rẽ phải ở nhiều giao lộ.

Theo ông Phúc, sau tuần đầu tiên thực hiện Nghị định 168, đến nay, tình hình giao thông ở TP.HCM đã dần ổn định.

Đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông đã giảm đáng kể, ý thức chấp hành luật của người dân cũng được nâng cao. Ngay cả khi không có mặt lực lượng CSGT, người dân vẫn tuân thủ quy định một cách tự giác. Điều này góp phần làm bức tranh giao thông của TP.HCM trật tự, an toàn hơn.

Sẽ cải thiện khả năng hiển thị của biển báo và vạch kẻ đường từ xa

Ông Phúc cũng cho hay trong những năm gần đây, TP.HCM tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Ngành giao thông đã xây dựng các nút giao thông nhiều tầng bằng cách kết hợp cầu vượt, hầm chui và các nhánh đường nối, giúp tiết kiệm diện tích đất và giảm tình trạng xung đột giữa các luồng xe tại các giao lộ.

Việc tổ chức và phân luồng giao thông ở những khu vực này khá phức tạp nhưng đã được hướng dẫn rõ ràng thông qua hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và vạch kẻ đường theo quy định kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Do đó, để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua các khu vực này, người tham gia giao thông cần hiểu rõ quy định về hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường, đồng thời tuân thủ làn đường, tốc độ cho phép và luôn tập trung quan sát để đi đúng luật và an toàn.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả của việc tổ chức giao thông tại các khu vực này để có điều chỉnh phù hợp hơn. Đặc biệt, TP.HCM sẽ cải thiện khả năng hiển thị của biển báo và vạch kẻ đường từ xa, giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết và chấp hành.

Bên cạnh đó, ngành giao thông cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến giao thông nhằm nâng cao ý thức và kiến thức cho người dân.