Ban Bí thư công bố kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 24.7, tại An Giang, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, làm trưởng đoàn đã công bố việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của T.Ư sẽ kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xoay quanh Kết luận 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng thời kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 9.11.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 9.12.2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW. Chú trọng nội dung xây dựng đạo đức đảng viên, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đánh giá công tác điều tra, xử lý vụ việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW...



Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu, giải trình. Đối với các nội dung kiểm tra, kết luận kiểm tra là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo, đổi mới trong công tác kiểm tra của Đảng trong thời gian tới.