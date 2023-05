Ban Bí thư: Khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM

Trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp

Theo Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 25.5, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ban Bí thư yêu cầu khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM NGỌC DƯƠNG

Ban Bí thư cho rằng, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn; tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để.

Tai nạn giao thông giảm chưa bền vững. Việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn…

Để đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.



Ban hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và luật Đường bộ

Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông.

Theo đó, tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

"Xây dựng, ban hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và luật Đường bộ để cụ thể hóa một bước định hướng trên", chỉ thị nêu rõ.

Ban Bí thư cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ T.Ư đến địa phương theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Ban Bí thư yêu cầu khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM; thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông; quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông trên cao.

Thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp… ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch.

Về tổ chức thực hiện, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị.

Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Công an T.Ư chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và các cơ quan liên quan giúp Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị.