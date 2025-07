Ban Bí thư: Không chủ quan với bão số 3, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha).

Theo đó, ngày 22.7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư đã chỉ đạo chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước.

Bão số 3 (bão Wipha) đi vào đất liền Ninh Bình sáng 22.7 ẢNH: TUẤN MINH

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với bão số 3, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Ban Bí thư cũng yêu cầu hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ). Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Ban Bí thư nhận định, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 10 giờ ngày 22.7, bão số 3 đã đổ bộ đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình với sức gió cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11, gây mưa lớn tại các tỉnh này.

Tới khoảng 13 giờ 30, bão số 3 cường độ mạnh cấp 8, suy yếu dần nhưng chưa có dấu hiệu tan ngay. Theo dự báo, trong chiều nay, khu vực nam Sơn La, nam Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa sẽ là tâm mưa lớn nhất.

Cụ thể, phía nam Sơn La, nam Phú Thọ lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có lượng mưa 50 - 150 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Hà Nội chiều nay 22.7 và ngày mai 23.7 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa ở khu vực phía bắc Hà Nội phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực trung tâm, phía tây, phía nam Hà Nội lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 dự báo sẽ khiến hệ thống thoát nước đô thị tại Hà Nội quá tải, gây ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, đường trơn trượt, nguy cơ tai nạn giao thông.