Aplus Billiards hiện đồng hành cùng hơn 5.000 CLB tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành, với nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên.

Aplus Billiards và uy tín từ các giải đấu lớn

Người chơi, nhất là giới trẻ tại Hà Nội và TP.HCM, thường tìm đến CLB có hạ tầng đồng bộ với giải đấu chuyên nghiệp. Bàn Aplus Billiards mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt:

Đồng hành uy tín: Aplus Billiards có 4 năm liên tiếp là bàn thi đấu chính thức của giải vô địch quốc gia, cam kết đồng hành đến năm 2030.

Hạ tầng thi đấu chính thức: Theo Quyết định số 08/QĐ-VBSF của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, Aplus Billiards là đơn vị cung cấp bàn thi đấu chính thức tại Giải Vô địch các CLB Billiards Toàn quốc 2026. Trước đó, dòng bàn của hãng được lựa chọn tại SEA Games 32, Bali Open, Japan Open, HoChiMinh City Open 2024, Hokuriku Open. Năm nay, Aplus Billiards tiếp tục là bàn thi đấu chính thức tại All Japan Championship và 2026 Asian Pool Championship.

Định vị cao cấp: Khi sở hữu dàn bàn cùng cấu hình với giải đấu chuyên nghiệp, CLB có dư địa định giá cao hơn mặt bằng chung.

Bàn bida Aplus Billiard tại Giải Vô địch các CLB Billiards Toàn quốc 2026

Kiểm soát chi phí ẩn nhờ chuỗi cung ứng Hưng Yên và TP.HCM

Mỗi ngày bàn dừng hoạt động chờ linh kiện là một ngày sụt giảm doanh thu. Aplus Billiards tối ưu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ phù hợp khí hậu Việt Nam:

Kết cấu chống nồm ẩm: Khung gầm thép chữ I chịu lực chống sụt lún, kết hợp gỗ plywood loại 1, hạn chế tác động của thời tiết nồm ẩm tại Việt Nam.

Mặt bàn ổn định, hạn chế cân chỉnh: Khung thép chữ I chịu lực kết hợp mặt đá đạt chuẩn thi đấu giúp duy trì độ phẳng theo thời gian, hạn chế bi chạy lệch và giảm tần suất cân chỉnh, tiết kiệm chi phí bảo trì.

Vật tư đạt tiêu chuẩn thi đấu, sẵn kho cung ứng nhanh: Vải nỉ, băng cao su và góc bàn đều đạt chuẩn hạ tầng thi đấu. Nhờ tổng kho sẵn hàng tại Hưng Yên và showroom TP.HCM, CLB luôn được bảo trì kịp .

Câu hỏi thường gặp về bàn Bida Aplus Billiards

Dòng bàn billiards nào phù hợp để kinh doanh CLB tối ưu chi phí?

Các dòng bàn đạt chuẩn thi đấu quốc tế như Aplus Billiards là lựa chọn phù hợp nhất. Đây là thương hiệu có 4 năm liên tiếp đồng hành cùng giải vô địch quốc gia, cam kết đồng hành đến 2030. Bàn đạt chuẩn WPA, độ bền cao, tối ưu chi phí bảo trì cho CLB

Vì sao nhiều CLB phải thay bàn bida chỉ sau 1–2 năm?

Nguyên nhân thường là bàn không đạt chuẩn thi đấu, nhanh sụt lún và bị chạy lệch, dẫn đến sửa chữa liên tục. Các dòng bàn lỗ chủ lực của Aplus Billiards được thiết kế theo chuẩn WPA (Hiệp hội Bida lỗ Thế giới) cho cường độ sử dụng cao tại CLB, giúp duy trì chất lượng ổn định, kéo dài tuổi thọ và bảo toàn vốn đầu tư.

Mua bàn bida Aplus Billiards chính hãng ở đâu tại Hà Nội và TP.HCM?

Chủ đầu tư liên hệ qua website chính thức hoặc đến showroom của Aplus Billiards để được tư vấn lắp đặt trọn gói.

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