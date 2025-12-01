Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ban biên tập nhiều tạp chí ISI, Scopus đến Việt Nam dự diễn đàn học thuật

Hà Ánh
Hà Ánh
01/12/2025 18:21 GMT+7

Một diễn đàn học thuật quốc tế về kinh tế-tài chính của Việt Nam thu hút sự tham dự nhiều học giả hàng đầu thế giới, trong đó có ban biên tập nhiều tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.

- Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TP.HCM, phát biểu tại hội thảo

ảnh: x.v

Trong 2 ngày 1 và 2.12, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức Diễn đàn học thuật quốc tế International Conference on Business and Finance 2025 (ICBF 2025) theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Diễn đàn tập trung vào việc thảo luận, phân tích các vấn đề và thách thức đương đại trong các lĩnh vực cốt lõi như: kinh tế, quản trị, tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh doanh, thương mại, luật, du lịch, marketing và đặc biệt nhấn mạnh vào phát triển bền vững.

Tiếp nối thành công của các mùa ICBF trước, năm 2025 chủ đề phát triển bền vững tiếp tục là trọng tâm nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và sự gia tăng của rủi ro kinh tế - môi trường. Các nghiên cứu trình bày tại ICBF 2025 tập trung vào các hướng nghiên cứu cấp thiết như: tài chính cho chuyển dịch năng lượng; ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và quản trị doanh nghiệp bền vững; tác động của công nghệ số, AI và FinTech trong tài chính; mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế; cùng với khung pháp lý và chính sách trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Đây cũng là các hướng nghiên cứu chiến lược mà UEH tập trung phát triển trong giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TP.HCM, nhấn mạnh: “Sự kiện không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, mà còn là một trong những hoạt động học thuật chiến lược nằm trong định hướng nâng tầm nghiên cứu và hội nhập quốc tế của UEH trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ trước những biến động kinh tế, công nghệ và môi trường, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục ĐH không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn phải chủ động tạo ra tri thức mới thông qua nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp các luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách".

Đáng chú ý, diễn đàn học thuật quốc tế International Conference on Business and Finance 2025 do ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức năm nay thu hút nhiều diễn giả chính là những học giả hàng đầu, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Diễn đàn học thuật quốc tế của ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên "Meet the Editors", một hoạt động chiến lược nhằm kết nối giới nghiên cứu với đội ngũ biên tập của các tạp chí học thuật hàng đầu thuộc danh mục ISI/Scopus. 

Tham gia phiên làm việc là Tổng biên tập Journal of Economic Development, Tổng biên tập International Journal of Economics and Management Law, cùng các phó tổng biên tập của Financial ManagementJournal of Business Research... Các phiên trao đổi đã cung cấp những chia sẻ quý báu về quy trình bình duyệt khoa học, tiêu chuẩn học thuật quốc tế và các chiến lược nâng cao khả năng công bố. Đây là cơ hội thiết yếu giúp các học giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng bài báo hướng đến chuẩn mực quốc tế..

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Kinh tế Tp.HCM UEH Diễn đàn ISI Ban biên tập
