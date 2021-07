Báo động vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện

Tai nạn thương tâm

2 người chết, 1 người bị thương nặng và 9 người bị thương nhẹ là hậu quả của 9 vụ tai nạn điện xuất phát từ nguyên nhân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện (HLBVATLĐ) cao áp tại khu vực trong 6 tháng đầu năm.

Đơn cử, sáng 28.3, ông N.V.L cùng vợ là bà T.T.H tại xã Ea Đrông, TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) tự ý lập giàn giáo để lắp đà lợp tôn dưới tuyến đường dây 22kV. Trong khi đưa đà lên, do thiếu quan sát, vợ chồng ông L. đã vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện đối với đường dây 22kV đang mang điện, dẫn đến hậu quả bà H. chết, ông L. bị bỏng nhẹ. Một ngày sau, 29.3, cũng tại Đắk Lắk, ông L.T.B dựng thang sắt cao 6m lên trụ tiêu cách lưới điện 22kV khoảng 2,8m để hái tiêu trong vườn nhà. Do bất cẩn khi leo xuống đã khiến thang bị ngã ra sau vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện, nhưng may mắn ông B. chỉ bị bỏng nhẹ.

Mới đây, ngày 19.6 tại Quảng Ngãi, 3 người gồm N.T.T, P.M.T và P.V thi công lắp đặt lan can bằng sắt trên tầng 2 để lắp kính cường lực cho nhà ông N.V.Thịnh tại thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú (H.Bình Sơn). Trong quá trình nâng cao thanh sắt lắp đặt lan can, 3 người này đã vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện vào đường dây 22kV tại khoảng cột 239/2-239/3 thuộc xuất tuyến 472/220kV Dung Quất. Hậu quả, ông N.T.T bị thương nặng, còn các ông P.M.T và P.V bị thương nhẹ.

Theo thống kê, đa số nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện là do thi công xây dựng, sửa chữa nhà, công trình, lắp đặt thiết bị dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn, chiếm 78% tổng số vụ. Chưa kể nhiều vụ việc vi phạm được lực lượng ngành điện phát hiện và xử lý kịp thời, ngăn chặn tai nạn. Cùng kỳ năm trước, toàn khu vực miền Trung - Tây nguyên đã xảy ra 10 vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ mà nguyên nhân phần lớn đều do vi phạm HLBVATLĐ.

Một số vụ vi phạm tại địa bàn Đà Nẵng - Ảnh: Đ.N

Lập biên bản vi phạm gửi về địa phương

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 343 vụ vi phạm HLBVATLĐ, trong số đó có 12 vụ công trình nhà ở vi phạm HLBVATLĐ cao áp, 5 vụ vi phạm lưới 110kV.

Để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc như trên, các công ty điện lực đã chủ động lập kế hoạch bố trí nguồn vốn để xử lý các vụ vi phạm; đặc biệt là giải pháp xử lý các vụ nhà ở, công trình vi phạm HLBVATLĐ cao áp. Ông Ngô Trường Thắng, Trưởng ban An toàn EVNCPC, cho biết: “EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên thông báo kịp thời các trường hợp vi phạm, lập biên bản sự cố vi phạm gửi đến chính quyền địa phương đề nghị phối hợp xử lý”.

Không chỉ vi phạm HLBVATLĐ cao áp, mới đây vào ngày 27.6, tại TP.Hội An (Quảng Nam) đã xảy ra vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường cáp ngầm cao áp, làm hư hỏng cáp ngầm 22kV khoảng cột 52-53 trạm 110kV Hội An dẫn đến sự cố mất điện toàn bộ khu vực đảo Cù Lao Chàm. Vụ việc này cũng đã được chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật để xử lý các vị trí vi phạm, các đơn vị điện lực toàn EVNCPC chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, đặc biệt là thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. “Đặc biệt là trước mùa mưa bão năm nay, công tác chặt tỉa cây gần đường dây được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn điện trong nhân dân và bảo đảm vận hành lưới điện thông suốt trong quá trình xảy ra thiên tai, kịp thời xử lý sự cố sau thiên tai”, ông Ngô Trường Thắng cho hay.