Cảnh báo tiền điện tăng mùa mùa dịch Covid-19

Mẹo tiết kiệm điện Theo PGS.TS Nguyễn Việt Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội, qua nghiên cứu cho thấy thiết bị làm mát như điều hòa không khí có mức tiêu thụ điện lớn chiếm 28 đến 64%, cá biệt có trường hợp chiếm 80% chi phí điện năng của cả gia đình. Vì vậy, vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiết kiệm điện, đặc biệt là trẻ em và người già tránh bị sốc nhiệt, ông khuyến cáo nên cài đặt điều hòa ở nhiệt độ ban ngày từ 26-28 độ C (nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C), ban đêm từ 25-27 độ C. Ngoài ra dùng điều hòa kết hợp với quạt gió vừa thoáng khí, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng mà lại tiết kiệm điện. Thiết bị tiêu thụ điện lớn thứ 2 là tủ lạnh, vốn tiêu thụ điện tăng lên từ 17-83% so với các tháng mùa đông. Ông Dũng khuyến cáo cần có thói quen khi nấu ăn tập trung lấy hết đồ trong tủ một lần, không nên thích gì lấy nấy cũng khiến tăng tiền điện. Các thiết bị điện khác, nếu không sử dụng ngay, chúng ta nên tắt nguồn.