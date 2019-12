Khai thông ‘long mạch’ Cổ Cò: Hình thành chuỗi đô thị ven sông

Chuỗi đô thị liên hoàn ven sông Cổ Cò Theo ông Phan Quốc Nhân, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Dương, không gian đô thị Đà Nẵng phát triển mạnh về hướng đông-nam, trong đó các đô thị ven sông Cổ Cò được quy hoạch với nhiều loại hình dịch vụ DL, tạo nên quần thể DL đa dạng để du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong khi đó, phía Quảng Nam cũng đang hướng đến việc phát triển DL hiện đại với DL truyền thống và dòng sông Cổ Cò có vị trí chiến lược trong việc đa dạng hóa loại hình DL trải nghiệm, kết nối với Cù Lao Chàm, sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Trường Giang... Ông Phan Quốc Nhân cho biết, hiện Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Dương đang triển khai các dự án, gồm: Dự án Khu đô thị Coco Riverside - khu đô thị hiện đại hướng mặt ra sông Cổ Cò gần 11,6 ha; Dự án khu đô thị An Phú diện tích 16,4 ha, tiếp giáp sông Cổ Cò; Dự án khu đô thị Phú Thịnh có tổng diện tích 13,1 ha, tiếp giáp sông Cổ Cò. Các dự án do doanh nghiệp triển khai góp phần rất lớn tạo ra sự đồng bộ hạ tầng giao thông; bố trí, sắp xếp lại dân cư, chỉnh trang đô thị, góp phần tạo nên cảnh quan cho khu dân cư cũng như quá trình đô thị hóa khu vực nông thôn; thực hiện chuyển đổi ngành nghề theo xu hướng công nghiệp, dịch vụ và DL, thúc đẩy kinh tế phát triển. Các dự án này cũng sẽ huy động được nguồn lực và khả năng tài chính để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ hạ tầng khung; khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng từ nguồn quỹ đất để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, giảm căng thẳng nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước nhưng vẫn đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo định hướng quy hoạch. Cũng theo ông Phan Quốc Nhân, Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Dương luôn bám sát chủ trương của tỉnh Quảng Nam và TX.Điện Bàn để triển khai các dự án khai thác quỹ đất dọc sông Cổ Cò. Với lợi thế kết nối giữa các đô thị Đà Nẵng, Hội An và đặc biệt là đô thị ven sông Cổ Cò sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nhà đầu tư cũng như cư dân sinh sống trong các khu đô thị do công ty làm chủ đầu tư. “Các dự án do Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ An Dương triển khai có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định, sẽ tạo sự liên kết về hạ tầng khung, góp phần rất lớn cho liên kết vùng. Chúng tôi một lần nữa khẳng định bám sát định hướng quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam cũng như quy hoạch hai bên bờ sông Cổ Cò để đón đầu xu hướng sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, phát triển bền vững cùng sự hồi sinh của dòng sông Cổ Cò trong thời gian tới”, ông Phan Quốc Nhân chia sẻ thêm.