Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Kết quả tích cực trong thanh tra, kiểm tra

Trong những năm qua, công tác thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT ở Đắk Lắk đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT và thu nợ đọng được quan tâm đúng mức, nợ đọng được kiểm soát và giảm qua các năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH tỉnh Đắk Lắk, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT vẫn còn chậm so với tiềm năng, số người tham gia còn thấp so với dân số và số lượng lao động của tỉnh; tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT còn xảy ra ở nhiều đơn vị sử dụng lao động. Một số doanh nghiệp cố tình dây dưa, trốn tránh, không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ số lao động. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả; bên cạnh đó, giá cả nhiều mặt hàng nông sản xuống thấp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động kịp thời; một số đơn vị nợ kéo dài trên 5 năm…

Những năm gần đây, công tác thanh tra, kiểm tra, thi hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT được BHXH tỉnh Đắk Lắk chú trọng triển khai, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành. BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan trong việc nắm danh sách các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để theo dõi, thống kê các đơn vị có tình trạng chậm, đọng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT. Từ đó triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, có các biện pháp xử phạt, cưỡng chế kịp thời đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm hành chính, góp phần tác động tích cực trong việc chấp hành, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Trong năm 2018, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra liên ngành và thanh tra phối hợp với các ngành liên quan được 179 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, đã lập biên bản vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN đối với 33 đơn vị, ra quyết định và tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN đối với 26 đơn vị. Trong đó, 20 đơn vị bị phạt tiền với tổng cộng gần 830 triệu đồng và 6 đơn vị bị phạt cảnh cáo. Đối với đơn vị cố tình không chấp hành theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, BHXH tỉnh đã quyết định cưỡng chế đối với 8 đơn vị; đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định 12 đơn vị.

Cũng qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã buộc truy đóng BHXH, BHTN, BHYT do chưa đóng, đóng thiếu thời gian cho 137 lao động tại 40 đơn vị với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; truy đóng do đóng thiếu mức quy định cho 73 lao động tại 4 đơn vị với số tiền hơn 260 triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong năm qua cũng góp phần xử lý, khắc phục một số sai sót như giảm đóng số tiền 35 triệu đồng cho 2 lao động tại một trường mẫu giáo ở H.Krông Pắk do đã nghỉ việc và không hưởng lương tại đơn vị nhưng chưa được làm thủ tục giảm đóng BHXH, BHTN, BHYT… Đồng thời thu hồi số tiền 61 triệu đồng đã chi sai chế độ BHXH tại 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Ông Trương Văn Bá, Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh Đắk Lắk, cho rằng nhìn chung tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT còn xảy ra phổ biến ở các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Không ít chủ doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT của người lao động để sử dụng không đúng mục đích. “Ở một số lĩnh vực như xây dựng, kinh doanh dịch vụ, sản xuất cà phê…, còn nhiều lao động không được đóng BHXH, BHTN, BHYT, bị ảnh hưởng quyền lợi. Do đó, trong năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cần được tiếp tục tăng cường nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với chủ sử dụng lao động”, ông Bá nhận định.

Theo ông Bá, ở nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng, đa số lao động được thuê mướn là lao động phổ thông, có tính thời vụ, không ổn định. Chẳng hạn, doanh nghiệp thi công công trình, dự án ở địa phương nào thì thuê nhân công ở địa phương đó với thời gian ngắn, không đăng ký, nên chủ sử dụng lao động trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Còn đối với các doanh nghiệp dịch vụ bán hàng hoặc kinh doanh vận tải, do khoán đơn giá theo định mức nên doanh nghiệp không đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Có thể thấy, trên địa bàn Đắk Lắk có doanh nghiệp taxi với hàng trăm lao động hành nghề nhưng phần lớn trong số này không tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Ở nhiều doanh nghiệp sản xuất cà phê thực hiện cơ chế khoán vườn cây cũng có tình trạng không đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động nhận khoán...

Ông Bá cũng cho rằng còn có một số hạn chế khác trong đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Đó là thời gian qua, các hành vi vi phạm mới chỉ bị xử lý về mặt hành chính, trong khi đó xử lý về hình sự còn vướng mắc một số thủ tục tố tụng, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này chưa đầy đủ, cụ thể. Tuy vậy, việc chuyển các vụ việc vi phạm sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự cũng đã tạo sự răn đe, buộc các đơn vị vi phạm có ý thức khắc phục trong việc đóng BHXH, BHTN, BHYT đúng quy định cho người lao động; ngăn ngừa vi phạm xảy ra ở những đơn vị khác…

Theo ông Bá, những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT rất đa dạng, việc phòng chống, ngăn ngừa vi phạm đòi hỏi phải có sự vào cuộc, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức liên quan. Trong năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH tỉnh sẽ tập trung vào các lĩnh vực: đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHTN. “Chúng tôi sẽ chú ý thanh tra, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động kinh doanh, đăng ký thuế nhưng chưa đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; xử lý các vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN, BHYT. Đặc biệt, trong công tác thanh tra, kiểm tra sẽ chủ động, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan như Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh…”, ông Bá nói.