Tinh chất hạt nho Pháp: Thành phần chống lão hóa mạnh mẽ từ thiên nhiên

Cùng với sự nổi tiếng của rượu vang, Pháp là quốc gia sở hữu những chùm nho có chất lượng tuyệt hảo nhất. Ít ai biết rằng hạt nho chính là “kho” dưỡng chất vô cùng dồi dào.

Sức mạnh quan trọng nhất của tinh chất hạt nho Pháp nằm ở thành phần Oligomeric Proanthocyanidin Complexes (OPCs). Đây là hoạt chất chống oxy hóa mạnh trong tự nhiên, có tác dụng loại bỏ gốc tự do khỏi cơ thể, ngăn ngừa lão hóa.

Chiết xuất hạt nho có khả năng chống ô xy hóa rất cao so với những chiết xuất thiên nhiên khác Sau đây là một số tác dụng vượt trội về làm đẹp và sức khỏe của tinh chất hạt nho Pháp:

1. Ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn

Theo Đại học Maryland, tinh chất hạt nho giúp làm tăng lượng chất chống ô xy hóa trong máu, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin - hai protein quyết định sự đàn hồi và tươi trẻ của làn da, giúp da căng mịn tự nhiên, giảm thiểu đến mức thấp nhất các dấu hiệu lão hóa da. Nhờ đó, làn da của bạn vẫn luôn duy trì được sức sống rạng ngời.

2. Ngăn ngừa nám, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV trong ánh nắng mặt trời

Tia UV trong ánh nắng mặt trời là nguyên nhân kích thích sản sinh melanin gây ra vết nám, tàn nhang trên da, thúc đẩy gốc tự do phá hủy cấu trúc da, khiến da khô sạm… Tinh chất hạt nho có tác dụng ức chế sản sinh melanin, đồng thời ngăn ngừa sự tấn công của gốc tự do, do đó giảm vết nám cũ và ngăn hình thành vết nám mới trên da, hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác động từ tia UV trong ánh nắng, giúp da sáng khỏe hơn, hạn chế tình trạng cháy nắng.

3. Làm mềm mịn da, chống khô da, nuôi dưỡng làn da sáng khỏe

Sử dụng tinh chất hạt nho đều đặn sẽ giúp tăng cường độ đàn hồi, giúp da mềm mại, mịn màng, giảm khô da, tăng cường sức sống cho da.

4. Ngăn ngừa huyết áp cao

Trong thành phần của hạt nho có chứa flavonoid, acid linoleic và procyanidin phenolic giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, bảo vệ các mạch máu khỏi bị tổn thương, đồng thời ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp.