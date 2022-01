Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 có vi phạm, khuyết điểm

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, tại kỳ họp 11 (12 - 13.1), Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên.

UBKT T.Ư nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016 - 2021 bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp,…

UBKT T.Ư yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng cùng tập thể Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT T.Ư.





Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ủy viên thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2021 bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; trong mua sắm trang, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và trong quản lý nhà nước về đất đai; chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận của UBKT T.Ư.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các ủy viên thường trực Tỉnh ủy tỉnh này kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm các kết luận của UBKT T.Ư; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT T.Ư.

Xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Lương Thanh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.