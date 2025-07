Bản cập nhật Windows bị trì hoãn vì Microsoft 'nhầm ngày'

Nguyên nhân của sự cố này được Microsoft xác nhận là do dấu thời gian siêu dữ liệu không chính xác, ảnh hưởng đến các hệ thống chạy Windows 10 và Windows 11 trong môi trường có chính sách hoãn Quality Update (QU). Chính sách này cho phép quản trị viên trì hoãn việc cài đặt các bản cập nhật trên các thiết bị được quản lý.

Microsoft cho biết sự cố trì hoãn cập nhật này chỉ xảy ra trên một số PC Windows ẢNH: REUTERS

Mặc dù bản cập nhật đã được phát hành vào ngày 10.6, nhưng dấu thời gian siêu dữ liệu lại ghi ngày 20.6, điều này dẫn đến việc các thiết bị có thời gian hoãn được cấu hình sẽ nhận bản cập nhật muộn hơn dự kiến.

Việc trì hoãn triển khai bản cập nhật thường nhằm duy trì tính ổn định, nhưng sự cố này có thể khiến các hệ thống gặp rủi ro về bảo mật. Để khắc phục tình hình, Microsoft đã cung cấp một số giải pháp tạm thời cho quản trị viên, bao gồm việc tạo chính sách triển khai nhanh để đảm bảo các tổ chức nhận được bản cập nhật ngay lập tức. Công ty cũng khuyến nghị thay đổi cấu hình hoãn hoặc vòng triển khai để giảm thiểu sự chậm trễ cho các thiết bị bị ảnh hưởng.

Microsoft khẳng định "vấn đề chậm trễ này chỉ ảnh hưởng đến thời điểm cập nhật có sẵn cho các tổ chức sử dụng chính sách hoãn QU và không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc khả năng áp dụng của bản cập nhật". Họ cũng cho biết sẽ không thay đổi giá trị siêu dữ liệu vào ngày 20.6.2025 như hiện tại.

Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows

Microsoft liên tục gặp sự cố cập nhật Windows

Đầu năm 2025, Microsoft tuyên bố đây là "năm nâng cấp PC Windows 11" nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên phiên bản mới nhất của hệ điều hành khi thời gian hỗ trợ cho Windows 10 sắp kết thúc. Tuy nhiên, các bản cập nhật gần đây đã gây ra một số sự cố, như bản cập nhật Windows 11 KB5050009 khiến tai nghe Bluetooth và các thiết bị USB DAC ngừng hoạt động, hay tình trạng webcam "biến mất" với lỗi "Camera not found".

Ngoài ra, một số máy in USB đã in văn bản ngẫu nhiên sau khi cài đặt bản cập nhật vào cuối tháng 1 và ứng dụng Copilot trong Windows 11 đã bị "vô tình xóa" sau một bản cập nhật khác. Microsoft cũng đã báo cáo rằng việc cài đặt gói cập nhật tích lũy KB5055523 có thể làm gián đoạn chức năng của Windows Hello.

Được biết, Microsoft đang hướng tới việc biến Windows Update thành một nền tảng chung để cập nhật không chỉ hệ điều hành mà còn cả các ứng dụng của bên thứ ba. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc tích hợp này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn trong quá trình cài đặt bản cập nhật.