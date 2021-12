Bản chất mới của bất hòa

Mỹ và Nga đã ấn định thời gian tiến hành đối thoại an ninh sau khi Moscow công bố những yêu cầu đặt ra cho Washington và NATO về đảm bảo an ninh cho Nga dưới dạng dự thảo hai thỏa thuận về an ninh giữa Nga với Mỹ, và giữa Nga với NATO.

Trước cuộc đối thoại này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin còn điện đàm với nhau. Qua đó, có thể thấy hai bên coi trọng việc đối thoại an ninh trực tiếp với nhau như thế nào và coi quan hệ hai nước đóng vai trò chính đối với tương lai của an ninh châu Âu. Còn quan hệ giữa Nga với NATO chỉ đóng vai trò phụ, trong khi EU bị gạt hẳn ra ngoài.

Phía Nga đã làm cho vấn đề an ninh trở thành bản chất mới trong mối bất hòa và xung khắc hiện tại với Mỹ, EU và NATO. Nga đã làm cho Mỹ, EU và NATO phải chấp nhận hai điều hoàn toàn mới, buộc phương Tây sẽ phải điều chỉnh cả chiến lược lẫn sách lược đối với Moscow.





Thứ nhất là biến châu Âu trở thành nơi Mỹ, EU và NATO phải xử lý quan hệ với Nga. Tức là EU và NATO bị tác động trực tiếp và trước hết bởi mọi quyết sách của Nga trên mọi phương diện chứ không chỉ có đơn thuần liên quan Ukraine. Thứ hai là an ninh của Nga nói riêng và của tất cả các nước ở châu Âu nói chung phải được đặt trên chương trình nghị sự của quá trình xử lý mọi bất hòa và xung khắc giữa Nga với phương Tây.

Nói theo cách khác, Nga cũng quyết định chương trình nghị sự, đồng thời buộc đối phương phải chơi cuộc chơi do Nga thiết kế theo luật chơi do chính nước này định ra về an ninh ở châu Âu.