Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng An Giang theo dõi 3 vụ việc nào?

Ngày 27.4, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2024 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2024.

Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý TRẦN NGỌC

Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo giải quyết xong 6/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm 1 vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ 3 vụ án và 2 vụ việc.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ việc sai phạm tài chính, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng xảy ra tại các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang cho biết, đã thường xuyên cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc như: vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên; vụ việc sai phạm tài chính xảy ra tại UBND xã Long Giang, TT.Chợ Mới, TT.Mỹ Luông (thuộc H.Chợ Mới); vụ việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc Dự án Xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, TP.Long Xuyên và các vụ việc sai phạm xảy ra tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang.

Trong quý 2/2024, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, theo đúng nguyên tắc tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nếu có đủ căn cứ thì phải khởi tố vụ án, bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

3 vụ việc được theo dõi sai phạm ra sao?

Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng xảy ra tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (gọi tắt là Ban QLDA giao thông - nông nghiệp) tỉnh An Giang, đang được Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang theo dõi. Đến nay, đã có một số bị can bị bị bắt tạm giam để điều tra.

Một bờ kè do Công ty Nam Hào Kiệt thi công (Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư) đang được Công an tỉnh An Giang điều tra do có sai phạm TRẦN NGỌC

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Du (56 tuổi, cựu Giám đốc Ban QLDA Giao thông - nông nghiệp tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban QLDA Giao thông - Nông nghiệp tỉnh An Giang, bị can Du đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng của 3 gói thầu áp dụng định mức hao phí vật liệu cát với hệ số 1,22 đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói bằng sà lan 200T chưa phù hợp với quy định và chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước tạm tính hơn 6 tỉ đồng.

Liên vụ án, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hồng Việt Chương (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Song Tiến) và Phạm Quang Vinh (35 tuổi, nhân viên Công ty Song Tiến) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giangđang xác minh, xử lý về kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đối với Chi bộ Ban QLDA Giao thông - nông nghiệp tỉnh An Giang, khi đơn vị này có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến 2 dự án: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 949; Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với vụ sai phạm tài chính của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh An Giang được Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang theo dõi, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết có liên quan đến sai phạm của ông Men Pholly, cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang, cựu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Tri Tôn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang cho Bộ Nội vụ về cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2023 cho thấy, ông Men Pholly đã bị Ban Bí thư kỷ luật vào tháng 1.2023 với hình thức cách hết chức vụ trong đảng. Ông Men Pholly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cũng theo báo cáo, ông Men Pholly cùng vợ đứng tên vay mượn tiền, vàng của các tổ chức tín dụng, cá nhân nhưng không thanh toán đúng hạn và mất khả năng trả nợ tổng số tiền hơn 40,7 tỉ đồng, 10 lượng vàng SJC, 2.000 USD, 1 thẻ tín dụng 50 triệu đồng. Đồng thời, gia đình ông đã đầu tư dự án và kinh doanh khu du lịch hồ Soài So, xã Núi Tô, H.Tri Tôn khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật, cá nhân kê khai và giải trình biến động tài sản không đúng quy định pháp luật.

Còn đối với công trình xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang có tổng mức đầu tư hơn 215 tỉ đồng (tại P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) đã được UBND tỉnh An Giang giao cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, Thanh tra Sở Xây dựng An Giang phát hiện có dấu hiệu tội phạm vi phạm trong hoạt động đấu thầu tại gói thầu số 12 thi công xây lắp khối nhà hát (nhà hát + sân khấu + phụ trợ), hồ sơ dự thầu của không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực về báo cáo tài chính dẫn đến kết quả lựa chọn nhà thầu bị sai lệch... Từ đó, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Từ những "lùm xùm" trong việc lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực, Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang bị ngưng thi công trong thời gian dài. Ngày 27.2, lãnh đạo tỉnh An Giang đã ký quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo dài thêm 2 năm xây dựng, từ 2019 đến 2025 hoàn thành, thay vì hoàn thành trong năm 2023 như phê duyệt trước đây.