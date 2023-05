Ban Chỉ đạo T.Ư: 5 tháng khởi tố mới 242 vụ, 864 bị can tội tham nhũng

Sáng 10.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, từ sau phiên họp thứ 23 (tháng 1.2023) đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở T.Ư và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TTXVN

Khởi tố, điều tra 1.099 vụ với 2.411 bị can về tội tham nhũng, kinh tế

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc; xử lý cả các hành vi tham nhũng và các hành vi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về kết quả, theo Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ với 2.411 bị can về các tội: tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án với 864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án với 24 bị can; khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án với 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án với 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án với 51 bị cáo. Nhất là, đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể là các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; các vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TTXVN

Khởi tố 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu, 14 cán bộ thanh tra, giám sát

Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết thêm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có 1 nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân.

Ngoài ra, công tác PCTNTC trong các cơ quan có chức năng PCTNTC tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này.

Cụ thể, khởi tố, điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang; 2 cán bộ Tòa án nhân dân và 1 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân; 14 cán bộ thanh tra, giám sát của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương…

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả; công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Nhiều địa phương đã khởi tố phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp quận, huyện như: Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu...