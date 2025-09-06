Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bắn chim, đạn lạc làm con gái thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
06/09/2025 10:02 GMT+7

Người cha bị truy tố sau khi bắn chim nhưng viên đạn bay xuyên qua con vật, trúng vào con gái ông khiến nạn nhân thiệt mạng.

Bắn chim, đạn lạc khiến con gái thiệt mạng - Ảnh 1.

Nạn nhân Emma Schultheis thiệt mạng khi chỉ còn 6 ngày là tròn 15 tuổi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Tờ New York Post ngày 6.9 đưa tin một người đàn ông ở bang Illinois (Mỹ) vừa bị truy tố sau khi bắn một con chim bay vào trong tòa nhà, viên đạn xuyên qua con vật, bay ra ngoài cửa sổ và trúng con gái khiến cô bé thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết bị cáo David Schultheis (34 tuổi) bắn con kền kền bay vào một tòa nhà gạch hôm 21.7, thì viên đạn xuyên qua cửa sổ và trúng vào con gái Emma Schultheis, chỉ 6 ngày trước khi nạn nhân tròn 15 tuổi.

"Chỉ trong vòng vài phút, lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và ngay lập tức bắt đầu các nỗ lực cứu sống, bao gồm cả hô hấp nhân tạo", theo thông cáo của cảnh sát.

Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện ở khu vực St. Louis nhưng sau đó được kết luận là đã tử vong.

Các nhà điều tra cho biết người cha chỉ thò tay qua cửa để bắn và đứng bên ngoài để tránh đạn có thể văng trúng, nhưng viên đạn đã xuyên qua con chim, bay ra khỏi tòa nhà và trúng Emma, lúc đó đang đứng bên ngoài.

Ông Schultheis đã đầu thú tại nhà tù hạt Monroe và được tại ngoại hầu tra.

Trong vụ việc, còn có một người liên quan là bà Karen Schwarze (58 tuổi) bị truy tố vì che giấu và cản trở công lý, sau khi cơ quan điều tra cho biết bà đã giấu khẩu súng và còn buộc những người khác không được trình báo. Chưa rõ mối quan hệ giữa bà Schwarze và ông Schultheis.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe gọi vụ xả súng là "thảm kịch vô cùng tàn khốc". "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ nỗi đau buồn và mức độ nghiêm trọng của sự việc bi thảm này", theo sĩ quan Justin Biggs thuộc Sở Cảnh sát hạt Monroe.

