Bạn có tò mò về nguồn gốc ly trà sữa đang uống?

Trà sữa - “thức uống quốc dân” gây thương nhớ

3 giờ chiều tại văn phòng, chị Mỹ Hương - nhân viên một công ty truyền thông tại quận 3, TP.HCM cùng đồng nghiệp lại đang sôi nổi chốt đơn trà sữa, đây dường như đã trở thành hoạt động thường lệ của phòng chị. Lý giải về thói quen này, chị cho biết: “Trà sữa rất dễ uống, lại đa dạng các hương vị nên có thể đáp ứng sở thích của từng người. Thức uống này cũng rất phổ biến nên chỉ cần đặt online khoảng 15 - 30 phút sau là đã có shipper giao tận tay”.

Trà sữa không chỉ là đồ uống giải khát, dễ mua, dễ uống mà còn cầu nối gắn kết bạn bè, mọi người. Mỗi khi có thời gian rảnh, nhiều người thường hẹn người quen, bạn bè đến quán trà sữa trò chuyện, tâm sự. Chị Mai Anh (45 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: “Cuối tuần mình cùng hội bạn thân thường hẹn hò, cũng là dịp để các bạn nhỏ thế hệ F1 tiếp xúc với nhau tăng thêm sự gắn kết. Do dẫn thêm con cái nên hội mình thường chọn những quán trà sữa làm địa điểm gặp mặt bởi loại thức uống này đa dạng các loại topping cũng như hương vị nên các bạn nhỏ mê lắm, các quán bây giờ cũng trang trí đẹp nên có thể tranh thủ chụp hình sống ảo nữa”.

Có thể thấy, trà sữa từ thức uống quen thuộc của giới học sinh, sinh viên thì ngày nay đã được mở rộng sang các đối tượng khác từ nhân viên văn phòng, người kinh doanh đến lựa chọn dành cho các cuộc gặp gỡ bạn bè, gia đình... Từ thức uống hè phố, trà sữa phát triển thành những chuỗi cửa hàng được đầu tư bài bản với cách bài trí thu hút, thiết kế hiện đại, quy mô lớn. Theo một đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường trà sữa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hằng năm khoảng 20% và đã đạt quy mô gần 300 triệu USD từ năm 2017. Theo một báo cáo xuất bản ngày 16.8 vừa qua của Momentum Works và Công ty giải pháp thanh toán kỹ thuật số Qlub cũng cho thấy doanh thu ngành trà sữa Việt Nam đã lọt top 3 trong khu vực với 362 triệu USD, chỉ đứng sau hai thị trường hàng đầu là Indonesia với 1,6 tỉ USD và Thái Lan là 749 triệu USD trong năm 2021.

Vậy nên dù xuất hiện từ năm 2002 nhưng loại đồ uống này vẫn liên tục tạo nên những cơn sốt và không có dấu hiệu hạ nhiệt khi số lượng các cửa hàng mở bán trà sữa đang liên tục tăng nhanh và trở thành “thức uống quốc dân” gây thương nhớ với không ít tín đồ ẩm thực.

Thế giới nguyên liệu phong phú đằng sau ly trà sữa

Chính vì được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi, thế nên ngoài hương vị thơm ngon, người tiêu dùng ngày nay còn khó tính hơn khi đòi hỏi nguồn nguyên liệu sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe. Nắm bắt tâm lý đó, các nhà kinh doanh trà sữa ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nguồn nguyên liệu pha chế.





Anh Minh Khang, chủ cửa hàng trà sữa tại quận Bình Tân, TP.HCM chia sẻ: “Theo mình trà sữa muốn ngon thì yếu tố quan trọng nhất xuất phát từ nguyên liệu pha chế, nguyên liệu phải vừa ngon, đa dạng và vừa phải đảm bảo các yếu tố về an toàn sức khỏe. Vậy nên nguyên liệu trà sữa mà quán mình chọn phải có kiểm định công bố rõ ràng, kiên quyết nói không với các nguyên liệu hàng chợ, không có công bố chứng từ chứng minh nguồn gốc sản xuất, hoặc nhãn mác không ghi rõ nhà sản xuất. Đó là lý do từ ngày mở cửa hàng tới nay mình đều trung thành với thương hiệu Lúave”.

Được biết Lúave là thương hiệu do Công ty Idocean ra mắt năm 2014 với sứ mệnh mang những sản phẩm chất lượng, an toàn và phù hợp đến khách hàng dựa trên 3 tiêu chí: Sự tiện dụng trong sử dụng và bảo quản; Đơn giản hoá trong việc vận hành; Tối ưu chi phí cho khách hàng. Lúave có đa dạng các sản phẩm giúp cho người pha chế dễ dàng sử dụng, bảo quản như bột kem béo thực vật MT35, bột Frappe FR33, bột Milk Foam, bột Yogurt, trà pha chế, bột cacao, cà phê rang xay... Sau 8 năm hoạt động đến nay Lúave đã trở thành thương hiệu được tin dùng hàng đầu tại nhiều nhà hàng, chuỗi café, trà sữa và tiệm bánh nổi tiếng, thậm chí len lỏi vào các hộ gia đình.

Để đảm bảo cam kết về chất lượng của sản phẩm, năm 2019 Idocean đã đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ khép kín và hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu được đặt tại Long An. Tất cả các sản phẩm nguyên liệu pha chế dạng bột thương hiệu Lúave của Idocean đều đang được sản xuất tại nhà máy này. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, thương hiệu Lúave còn khẳng định tất cả các sản phẩm đều được bảo đảm đạt chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao cho đối tác, khách hàng và người tiêu dùng cuối cùng khi đạt chứng nhận FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm). Theo đó, Tiêu chuẩn FSSC 22000 được xem là tiêu chuẩn tương đương và có thể thay thế cho các tiêu chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI như: BRC, IFS, SQF, GLOBALG.A.P., BAP… và được quốc tế công nhận.

Từ cửa hàng nhỏ anh Khang hiện đã là chủ sở hữu 3 quán trà sữa tại TP.HCM, anh nhấn mạnh: “Người tiêu dùng luôn thông minh để đưa ra lựa chọn tiêu dùng, vì vậy việc lựa chọn những nguyên liệu an toàn, được kiểm chứng bên cạnh hương vị thơm ngon sẽ là bí quyết tạo nên sức hút và giữ chân khách hàng lâu dài”.