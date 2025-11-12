Bán đảo SOLA - Villa compound duy nhất tại The Global City chính thức ra mắt

Khi TP.HCM từng bước khẳng định vị thế của một siêu đô thị mang tầm khu vực, The Global City cũng đang không ngừng phát triển để trở thành một khu đô thị phức hợp biểu tượng tại vùng lõi trung tâm - nơi quy hoạch, hạ tầng và phong cách sống cùng hội tụ theo chuẩn mực quốc tế. Với quy mô đồng bộ, tầm nhìn dài hạn và định hướng kiến tạo chuẩn sống toàn cầu, The Global City chính là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình vươn tầm của TP.HCM trên bản đồ khu vực và thế giới.

Giữa bức tranh ấy, bán đảo SOLA - biểu tượng biệt thự compound duy nhất tại The Global City - mang đến một chuẩn sống mới cho trung tâm thành phố: biệt lập nhưng kết nối, riêng tư nhưng hòa mình trong nhịp phát triển năng động, nơi hơi thở hiện đại và tinh thần kiến tạo hòa cùng nhịp phát triển sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán đảo SOLA - Biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City

Giữa thiên nhiên, sự tĩnh tại trở thành đặc quyền sống

Tại bán đảo SOLA, thiên nhiên là phần hòa điệu độc đáo trong từng nhịp sống. Sở hữu địa thế ba mặt giáp nước, những dòng sông tự nhiên bao bọc quanh bán đảo mang lại cảm giác mát lành và không gian khoáng đạt được thiên nhiên ưu ái quanh năm. Dòng chảy của sông và hướng gió được tính toán cẩn trọng trong quy hoạch tổng thể, để ánh sáng và không khí luôn lưu chuyển tự nhiên xuyên suốt toàn bán đảo.

Bán đảo SOLA còn sở hữu năm công viên nội khu - những mảng xanh được quy hoạch như năm "mạch sống" chan hòa trong lòng khu biệt thự. Mỗi công viên mang một tinh thần riêng, đáp ứng trọn vẹn nhịp sống đa dạng của cư dân: nơi tĩnh lặng cho thiền định và tái tạo năng lượng, nơi năng động với thể thao và hoạt động ngoài trời, và những khoảng không gian mở để gia đình cùng sẻ chia khoảnh khắc bên nhau.

Mỗi căn biệt thự là một giai điệu riêng, nơi ánh sáng và hình khối hòa cùng nhịp thở thiên nhiên

Từ góc nhìn kiến trúc và ngôn ngữ thiết kế, bán đảo SOLA được kiến tạo với triết lý "tự nhiên là phần mở rộng của ngôi nhà". Lấy cảm hứng từ tỷ lệ vàng Fibonacci - một tỷ lệ phổ biến được dùng trong nghệ thuật hội họa và kiến trúc, các căn biệt thự tại đây không chỉ là những ngôi nhà mà còn là một tuyến phố sở hữu nhịp điệu riêng - nơi ánh sáng, hình khối và tự nhiên hòa quyện thành một tổng thể hài hòa.

Mảnh vườn xanh bên nhà tạo nên không gian sống hòa mình với thiên nhiên tại SOLA

Các góc nhìn mở như ban công, mặt tiền nhà hay sân thượng đều được khéo léo thiết kế để tối ưu cảnh quan trong nội khu, đón trọn ánh sáng và tầm nhìn ra sông. Song song đó, việc ứng dụng các vật liệu hiện đại kết hợp cùng sự tinh giản trong các chi tiết thiết kế cũng góp phần tạo nên ngôn ngữ kiến trúc đương đại tại SOLA.

Và giữa lòng bán đảo, vẫn hòa nhịp sôi động tại phố thị

Nếu bên trong bán đảo SOLA là một chuẩn sống peninsula (bán đảo) biệt lập và tĩnh tại, thì chỉ một bước ra ngoài, cư dân đã chạm đến trọn vẹn nhịp sống sôi động của The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế được quy hoạch bởi Foster + Partners. Sự chuyển tiếp hài hòa giữa "an yên giữa nội khu" và "sôi động giữa phố thị" tạo nên một phong thái sống cân bằng quý giá - nơi gia chủ chỉ cần vài bước chân từ không gian riêng tư là có thể hòa mình vào nhịp sống năng động, rồi trở lại chốn bình yên của riêng mình bất cứ khi nào muốn.

05 công viên nội khu xanh mát được đan xen giữa các tuyến phố, đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của chủ nhân

Nhờ nằm trong tổng thể quy hoạch đồng bộ của The Global City, bán đảo SOLA thừa hưởng trọn vẹn triết lý thành phố "vị nhân sinh" nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng chỉ với 15 phút di chuyển. Trong đó có thể kể đến trung tâm thương mại 123.000m2, trường học, bệnh viện quốc tế, các không gian nghệ thuật, thể thao, tuyến phố thương mại SOHO cho đến kênh đào nhạc nước.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện góp phần củng cố giá trị sống tại đây. Các trục đường Liên Phường, đường gom cao tốc kết nối trực tiếp cao tốc Long Thành - Dầu Giây giúp việc di chuyển đến Trung tâm TP.HCM (Quận 1 cũ) hay sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tất cả mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái, đúng tinh thần "khu đô thị biểu tượng" mà The Global City đang hướng tới.

Bán đảo SOLA - Dấu ấn định danh mới tại TP.HCM

Trong bức tranh đô thị ngày càng hoàn thiện của TP.HCM, The Global City không chỉ là biểu tượng cho tầm vóc mới, mà còn là nơi con người tìm lại sự cân bằng trong chính nhịp sống của mình. Và ở vị trí đặc biệt nhất của khu đô thị ấy, bán đảo SOLA trở thành biểu tượng của một phong cách sống có chiều sâu với mỗi ngày là sự giao hòa giữa bình yên và năng động, giữa an trú và chuyển động, giữa hiện tại và giá trị được tiếp nối qua thời gian.

Tựa như ánh sáng khẽ phản chiếu trên mặt nước, bán đảo SOLA lưu giữ tinh thần của một không gian sống biết lắng nghe con người – khi sự yên tĩnh không tách rời nhịp sống, mà hòa cùng hơi thở đô thị để từng khoảnh khắc thêm trọn vẹn.

Bán đảo SOLA - miền tĩnh tại hiếm hoi giữa trung tâm TP.HCM đầy sôi động.

*Hình ảnh sử dụng trong bài viết nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý.