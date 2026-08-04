Bạn diễn ăn ý của Phước Sang, Hoàng Sơn trải lòng về góc khuất trong nghề

Nghệ sĩ Mai Dũng là gương mặt quen thuộc ở sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Trước đó, ông từng công tác tại đoàn ca múa tỉnh Cửu Long, đoàn kịch Kim Cương. Năm 1992, khi Phước Sang và thầy Hữu Luân đề nghị anh tham gia nhóm hài Tuổi đôi mươi, cùng với các diễn viên như Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Mai Dũng đã tìm thấy vị trí của mình trong lòng khán giả qua những vai diễn hài đầy biến hóa.

Dù chuyên trị những vai phản diện nham hiểm, ác độc hay các nhân vật dí dỏm, hài hước, ông vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Thế nhưng đằng sau những vai diễn ấn tượng và ánh hào quang sân khấu là câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm cùng những trăn trở, trải nghiệm xương máu của người nghệ sĩ gắn bó trọn đời với nghề.

Nghệ sĩ Mai Dũng chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Mai Dũng chia sẻ ký ức tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện cổ tích. Và hình ảnh những vị phù thủy đã khơi dậy trong ông niềm yêu thích đặc biệt với các tuyến nhân vật phản diện. Khác với góc nhìn thông thường, nam diễn viên tìm thấy sự thú vị riêng ở những vai ác và luôn cố gắng gửi gắm vào đó một chút nét dễ thương, dí dỏm để nhân vật trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Để tạo nên những vai diễn chân thực và có chiều sâu, kinh nghiệm của nghệ sĩ Mai Dũng là sự kết hợp giữa khả năng tưởng tượng tính cách nhân vật và sự quan sát tỉ mỉ từ đời sống thực tế. Sự chăm chút ấy từng giúp nhân vật ông đảm nhận đều mang hơi thở riêng biệt, không trùng lặp.

Trải qua bốn thập niên làm nghề, điều khiến nam nghệ sĩ cảm thấy mãn nguyện nhất ở thời điểm hiện tại là vẫn nhận được lời mời từ các nhà đài, nhà sản xuất. "Hồi trước ra đường có người nhận ra bảo “anh này đóng kịch, đóng phim” là mình vui rồi. Bây giờ có người gọi đúng tên Mai Dũng chứng tỏ cái tên của mình đã lưu lại trong lòng khán giả vài chục năm. Mỗi người có một thời, khán giả trẻ có thể không nhận ra mình nhưng điều đó chẳng có gì phải tủi thân", Mai Dũng bộc bạch.

Nghệ sĩ Mai Dũng không ngại biến hóa qua các vai diễn Ảnh: NSX

Nghề diễn viên vốn mang lại sự thăng hoa cảm xúc nhưng cũng không thiếu những phút giây tự ti, buồn bã hay hụt hẫng. Từng mong muốn tập trung hoàn toàn cho vai trò diễn viên, ông lại được đoàn phim tin tưởng giao nhiệm vụ phó đạo diễn, từ đó học cách thích nghi và đa năng hơn trên con đường nghệ thuật.

Niềm trăn trở của nghệ sĩ Mai Dũng

Thế nhưng, góc khuất lớn nhất của đời nghệ sĩ chính là khoảng cách giữa nét hào nhoáng trên phim và thực tế vất vả ngoài đời. Không ít lần ông được trao kịch bản, chốt lịch diễn nhưng phút cuối lại bị thay thế bởi người khác. Những lần "lỡ duyên" ấy từng khiến ông chạnh lòng, cay đắng và dằn vặt tự hỏi về năng lực của bản thân.

Nam nghệ sĩ tiết lộ, ngoại trừ các ngôi sao đình đám có thu nhập khủng, đại đa số diễn viên bình thường đều phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, thậm chí chật vật cả đời cũng khó mua nổi một căn nhà.

Để vượt qua những lúc cảm xúc chạm đáy hay áp lực bủa giăng, nghệ sĩ Mai Dũng chọn cách giải tỏa đơn giản, mở Facebook nhắn tin cho bạn bè hoặc tự tìm một bộ phim để thưởng thức. Nói về chặng đường đã qua và gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ, nam nghệ sĩ đúc kết: “Hãy cháy hết mình với đam mê, không ngủ quên trên chiến thắng, không nản chí trước biến cố thì sẽ thành công bền vững”.