Bản đồ hạ tầng chiến lược đặc biệt của T&T Group và Bầu Hiển

Trong bối cảnh đó, bản đồ đầu tư của T&T Group đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: hiện diện tại những "mắt xích" quan trọng trên các hành lang kinh tế và tuyến kết nối chiến lược.

Những "mắt xích chiến lược" trên hành lang kinh tế Bắc - Nam

Phía Bắc, dấu ấn hạ tầng của T&T Group hiện diện rõ nét trên trục Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, một trong những trục hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất phía Bắc. Đây cũng là nơi tập trung dày đặc các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và chuỗi sản xuất hướng tới thị trường Trung Quốc và ASEAN.

Trên tuyến kết nối này, Vietnam SuperPort™ tại Phú Thọ được định vị như một "siêu cảng cạn" đa phương thức. Giá trị lớn nhất của dự án nằm ở vai trò điểm gom hàng và trung chuyển trên tuyến logistics Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nơi hàng hóa được tổ chức lại trước khi tiếp tục dịch chuyển tới cảng biển, đường sắt hoặc các mạng lưới vận tải liên vùng.

T&T Group hiện diện ở mắt xích cửa biển Quảng Ninh

Dịch về Đông Bắc, từ năm 2015, T&T Group đã tham gia vào Cảng Quảng Ninh với vai trò cổ đông chiến lược. Không lâu sau, Cảng chuyển mình thành "mắt xích" cửa biển quan trọng, nắm giữ hơn 90% thị phần dịch vụ cảng và logistics cho mặt hàng nông sản rời đi tại khu vực Cái Lân và miền Bắc.



Cùng nằm trên "mạch máu" kinh tế phía Bắc, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội mà T&T đang tham gia triển khai Thành phần 3 không đơn thuần là một tuyến giao thông liên tỉnh. Với quy mô hơn 113 km và tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng theo hình thức PPP, dự án là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa then chốt trong việc tái định hình không gian phát triển quanh Thủ đô.

Khi toàn tuyến hình thành, các cực công nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cũng sẽ được kéo lại gần hơn trong cùng một không gian logistics. Dòng hàng hóa, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ vì thế cũng sẽ được tổ chức lại theo quy mô liên vùng thay vì phát triển rời rạc như trước.

Phối cảnh Dự án Thành phần 3 - Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Tại miền Trung, sân bay Quảng Trị cho thấy cách T&T hiện diện trên các cấu phần hạ tầng có khả năng mở rộng không gian kết nối của khu vực. Khi đi vào khai thác, dự án sẽ trở thành một mắt xích hạ tầng quan trọng, kết nối với hàng loạt tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Quốc lộ 15D, cao tốc Lao Bảo - Cam Lộ, cảng nước sâu Mỹ Thủy...



Cũng tại Quảng Trị, T&T Group đang từng bước hoàn thiện những cấu phần nền tảng cho không gian phát triển công nghiệp - logistics của khu vực với dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng - Giai đoạn 1. Nếu sân bay Quảng Trị mở ra năng lực kết nối mới cho khu vực, LNG Hải Lăng đóng vai trò hạ tầng năng lượng - một trong những điều kiện nền tảng để phát triển công nghiệp quy mô lớn, logistics và các chuỗi sản xuất mới tại miền Trung.

Phía Nam, cách tiếp cận "đặt dự án trên các hành lang kinh tế trọng điểm" tiếp tục được T&T Group thể hiện qua các dự án cao tốc và khu công nghiệp lớn.

Tại Lâm Đồng, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương nằm trên trục kết nối TP.HCM với Tây Nguyên - vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn bậc nhất cả nước. Tuyến đường dài gần 74 km này đồng thời là đoạn cuối cùng trên trục Dầu Giây - Liên Khương. Khi toàn tuyến được khép kín, khoảng cách giữa Tây Nguyên với TP.HCM, hệ thống cảng biển phía Nam và sân bay Long Thành sẽ tiếp tục được rút ngắn. Điều đó không chỉ giúp giảm áp lực chi phí logistics cho nông sản, mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

"Bản đồ" hạ tầng của T&T Group kéo dài xuống ĐBSCL với KCN Vàm Cống (An Giang). Dự án nằm trên trục Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, mở ra không gian logistics mới cho toàn khu vực Tây Nam Bộ. Với vị trí nằm gần hệ thống thủy vận sông Hậu, các tuyến cao tốc liên vùng và mạng lưới giao thương nông nghiệp của ĐBSCL, KCN sẽ trở thành một điểm trung chuyển và chế biến sâu trong chuỗi logistics nông nghiệp của khu vực.

Nhìn trên bình diện rộng hơn, khi đặt cạnh nhau, chuỗi dự án từ Bắc vào Nam này chứng minh: T&T không chỉ mở rộng đầu tư đa ngành một cách đơn thuần. Đằng sau đó là một "bản đồ" hạ tầng chiến lược đang dần hình thành trên những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế. Từ đây, những nhánh "xương cá" hạ tầng - logistics - công nghiệp của T&T cũng bắt đầu lan tỏa về nhiều địa phương và vùng sản xuất mới.

… đến thế trận kết nối xuyên biên giới của Bầu Hiển

Ngay trước thềm năm mới 2026, giới quan sát bất ngờ khi Nhà máy điện gió Savan 1 tại Savannakhet (Lào) chính thức vận hành thương mại, đưa dòng điện sạch từ Lào về Việt Nam. Đáng chú ý, để đưa dự án về đích, T&T Group đã phải đồng thời xử lý hàng loạt bài toán phức tạp liên quan tới địa hình, thời tiết khắc nghiệt, hạ tầng giao thông cũng như thủ tục vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị. Toàn bộ chuỗi công việc từ hoàn thiện pháp lý, ký kết hợp đồng, triển khai xây dựng cho tới đầu tư hạ tầng truyền tải và kết nối hệ thống đều được hoàn thành chỉ trong khoảng 16 tháng - một mốc tiến độ hiếm có đối với một dự án điện gió trên bờ quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Savan 1 không đơn thuần là câu chuyện của một dự án điện gió với sự tham gia trực tiếp của khối kinh tế tư nhân, mà còn có thể được xem như một "mắt xích" mới trong tầm nhìn dài hạn. Ở đó, T&T bắt đầu hành trình mở rộng từ phát triển các dự án hạ tầng trong nước sang từng bước tham gia vào những cấu trúc kết nối xuyên biên giới, nơi năng lượng, logistics và thương mại đang ngày càng gắn chặt với nhau trong chuỗi cung ứng khu vực.

Quay trở lại câu chuyện Vietnam SuperPort™, đây là mắt xích tiên phong trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Cảng có khả năng kết nối trực tiếp hệ thống vận tải Trung Quốc - Đông Nam Á và thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển.

Tại miền Trung, sân bay Quảng Trị cũng là một "cửa mở" để Việt Nam vươn mình ra thế giới. Dự án nằm ngay cửa ngõ tuyến kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào với Biển Đông - một trong những hành lang logistics xuyên biên giới có vai trò ngày càng quan trọng tại ASEAN, mở ra dư địa cho vận tải đa phương thức và logistics cửa khẩu khu vực

Cuối cùng, trên không, cùng sự tham gia chiến lược tại Vietravel Airlines giúp hoàn thiện lớp kết nối cuối cùng trong hệ sinh thái hạ tầng của T&T, đặc biệt ở mảng air cargo - lĩnh vực được dự báo tăng trưởng mạnh cùng thương mại điện tử khu vực.

Từ các hành lang logistics trong nước cho tới những dự án năng lượng và kết nối xuyên biên giới, các bước đi của T&T Group cho thấy doanh nghiệp này đang lựa chọn hiện diện ở những cấu phần có tính nền tảng đối với dòng chảy kinh tế. Xa hơn, đây cũng là dấu hiệu cho thấy khu vực tư nhân Việt Nam đã sẵn sàng bước vào những "phần khó" về hạ tầng - nơi đòi hỏi nguồn lực lớn, chu kỳ đầu tư dài và khả năng theo đuổi trong nhiều năm.