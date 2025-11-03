Bạn đọc giúp gần 124 triệu đồng cứu bé gái suy thận giai đoạn cuối

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Con muốn sống: Người mẹ vét 2 triệu đồng liều cứu con suy thận giai đoạn cuối, hàng trăm tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đã gửi yêu thương, động viên và hỗ trợ 2 mẹ con chị Phạm Hồng Việt (40 tuổi, ở TP.Cần Thơ) vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Tiếp thêm sức mạnh "chiến đấu" với bệnh suy thận giai đoạn cuối

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển thêm đến chị Việt số tiền 108.230.000 đồng, ngoài ra còn có 15.700.000 đồng được bạn đọc gửi tặng trực tiếp. Tổng cộng, số tiền bạn đọc hỗ trợ mẹ con chị lên đến 123.930.000 đồng.

Mẹ con chị Việt vỡ òa hạnh phúc khi được bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ trong cơn hoạn nạn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ba tháng trước, chị Việt rơi vào tuyệt vọng khi con gái - bé Phạm Anh Thư (15 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Trong túi chỉ còn vỏn vẹn 2 triệu đồng, chị vẫn liều mình đưa Thư lên TP.HCM để cứu chữa vì nếu dừng lại, người con sẽ không còn cơ hội sống.

Những ngày ở bệnh viện, chị sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Mỗi khi nhìn con gầy yếu nằm bất động, chị chỉ biết ngồi bên, nắm chặt tay con mà nuốt nước mắt.

“Tôi không dám ngủ, chỉ sợ khi mở mắt ra sẽ không còn thấy con nữa”, chị từng kể.

Đến khi nhận được tin bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ số tiền lớn, chị như vỡ òa. “Tôi không tin nổi vào mắt mình. Tôi vừa khóc vừa nói với con: Thư ơi, con có tiền chữa bệnh rồi”, chị xúc động kể.

“Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn những tấm lòng đã cứu con gái tôi trong cơn nguy kịch. Giữa lúc không biết bấu víu vào đâu, bạn đọc Báo Thanh Niên chính là ân nhân của mẹ con tôi. Tôi hứa sẽ dùng toàn bộ số tiền cho việc chữa bệnh của con, không dám sử dụng vào chuyện gì khác”, chị rưng rưng nói.

"Tiền đó quý lắm, là tấm lòng biết bao người"

Hiện tại, bé Phạm Anh Thư đã xuất viện, trở về nhà và tiếp tục điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Mỗi ngày, chị Việt tự tay thay dịch lọc, vệ sinh và theo dõi sức khỏe cho con. Căn nhà nhỏ bên sông được chị ngăn riêng một góc, sửa sang lại để làm nơi truyền dịch cho con.

“Tiền đó quý lắm, là mồ hôi, là tấm lòng của biết bao người thương con tôi. Tôi chỉ dám dùng một phần nhỏ để sửa lại căn phòng cho sạch sẽ, có chỗ cho con lọc màng bụng an toàn hơn. Phần còn lại, tôi giữ cẩn thận để dành cho những lần đưa con lên bệnh viện tái khám và nhận dịch”, chị nói.

Trong căn phòng nhỏ, bé Thư ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt vẫn còn xanh xao, hốc hác sau những tháng ngày dài chiến đấu với bệnh tật. Sức khỏe của em còn yếu nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước.

“Con vẫn còn mệt nhiều, thỉnh thoảng chóng mặt và khó thở nhưng con sẽ cố gắng. Con cảm ơn các cô chú đã cứu con. Con sẽ cố ăn uống, truyền dịch đều đặn để mau khỏe, để sớm được học nghề nail, kiếm tiền phụ mẹ”, em nói khẽ.

Mỗi buổi chiều, khi hoàn tất ca lọc màng bụng cuối cùng trong ngày, 2 mẹ con lại ngồi bên nhau nhìn ra bờ sông lặng lẽ. Trong ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, chị Việt khẽ nắm tay con, lòng thầm biết ơn những tấm lòng đã cứu họ trong giây phút tuyệt vọng nhất.

Giữa căn nhà nhỏ trên sông gần chợ Cái Chanh (TP.Cần Thơ), tiếng máy lọc dịch vẫn khẽ rì rì vang lên. Mỗi giọt dịch nhỏ xuống đều nhắc chị Việt nhớ đến tấm lòng của hàng trăm con người xa lạ, đã cùng nhau níu giữ sự sống cho con gái chị.

Cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn nhiều vất vả, nhưng khác với trước kia, nỗi sợ hãi đã dần nhường chỗ cho niềm tin. Chính những tấm lòng nhân ái của hàng trăm bạn đọc Báo Thanh Niên đã kéo mẹ con chị ra khỏi bóng tối tuyệt vọng, tiếp thêm sức mạnh để họ bước tiếp trên hành trình chữa bệnh đầy gian nan.

