Bạn đời, khán giả bồi hồi nhớ Trương Quốc Vinh

22 năm kể từ khi Trương Quốc Vinh ra đi, hình ảnh của anh vẫn sống trong lòng những người thân yêu, gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ ẢNH: HK01

Ngày 1.4 đánh dấu 22 năm Trương Quốc Vinh từ giã cõi đời. Như thường lệ, khi đồng hồ điểm sang ngày mới, doanh nhân Đường Hạc Đức lại đăng bài tưởng nhớ người bạn đời ở phương xa. Năm nay, ông chia sẻ hai bức ảnh cũ của sao phim Bá vương biệt Cơ và video ngắn ghi lại những khoảnh khắc của nam ca sĩ trên sân khấu cùng giai điệu quen thuộc của ca khúc Monica. Ông Đường nhắn nhủ nỗi nhớ, tình cảm dành cho Ca Ca qua dòng chú thích: "Ai có thể thay thế được anh?".

Bên dưới mục bình luận, nhiều người hâm mộ Trương Quốc Vinh chia sẻ những dòng tưởng nhớ ngôi sao quá cố và dành những lời động viên cho bạn đời của tài tử.

Đường Hạc Đức đăng ảnh Trương Quốc Vinh hôm 1.4. Hằng năm, mỗi dịp sinh nhật hay ngày giỗ của ngôi sao quá cố, ông Đường đều đăng ảnh tưởng nhớ bạn đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Đường Hạc Đức bên bức tượng sáp Trương Quốc Vinh hồi 2004. Chuyện tình của họ được khán giả, truyền thông châu Á quan tâm suốt bao năm ẢNH: AFP

Sau bao nhiêu năm, ngôi sao huyền thoại của làng giải trí Hồng Kông vẫn được những người thân yêu, gia đình, bạn bè và những khán giả yêu quý anh nhớ đến với những hình ảnh, ký ức đẹp đẽ.

Theo HK01, đạo diễn Cao Chí Sâm - nhà làm phim từng hợp tác với Trương Quốc Vinh trong phim Chuyện hỷ trong nhà (1992), gần đây vừa chia sẻ kỷ niệm khi làm việc chung với Ca Ca. Ông đánh giá Trương Quốc Vinh là siêu sao độc đáo nhất mà mình từng hợp tác trong sự nghiệp điện ảnh. Trong phim, tài tử vào vai một nhân vật nam có tính cách nhẹ nhàng, cư xử nữ tính. Đạo diễn họ Cao kể quá trình quay, nam diễn viên vẫn giữ cử chỉ, nụ cười, biểu cảm giống nhân vật, gần như hoàn toàn biến thành hình tượng trong bộ phim. Vài tháng sau, khi hẹn nhau uống trà, ông lại thấy Trương Quốc Vinh biến thành con người khác: anh hút thuốc, để râu, tư thế, khí chất hoàn toàn khác. Thì ra lúc đó ngôi sao sinh năm 1956 đang vào vai một thám tử trong bộ phim cảnh sát.

Trương Quốc Vinh thời đóng Chuyện hỷ trong nhà cùng Châu Tinh Trì, Ngô Quân Như ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cao Chí Sâm cho biết Trương Quốc Vinh thường dành nhiều tâm huyết để hiểu rõ và khắc họa nhân vật chân thực nhất nên sống chung với nhân vật từ trên phim trường cho đến ngoài đời thường. Khi đóng Chuyện hỷ trong nhà, tài tử chủ động chăm chút cho nhân vật, gây bất ngờ với khả năng ứng biến, sự tỉ mỉ, tinh tế qua từng chi tiết nhỏ trước máy quay. Đó là lý do ngôi sao huyền thoại từ chối tham gia hai bộ phim cùng một lúc, anh nói đùa rằng làm vậy mình sẽ bị tâm thần phân liệt.

Ông Cao cho biết trong tưởng tượng của nhiều khán giả, Trương Quốc Vinh có thể là một ngôi sao khó với tới nhưng thực tế anh lại là con người gần gũi, giản dị, đặc biệt là trên phim trường. "Nhiều ngôi sao lớn sẽ mang hộp cơm trưa của họ vào phòng riêng để ăn một mình trong giờ ăn trưa nhưng Trương Quốc Vinh luôn mang hộp cơm trưa của mình và ngồi dưới chân cầu thang với các nhân viên, vừa ăn vừa nói về các cảnh quay trong ngày hôm đó và quá trình quay phim sẽ diễn ra như thế nào. Anh ấy luôn hòa đồng với mọi người và không hề tỏ ra mình là ngôi sao", nhà làm phim này nhớ lại.

1.4 hằng năm, người hâm mộ đều đặt vòng hoa tưởng nhớ Trương Quốc Vinh bên ngoài khách sạn nơi anh ra đi ẢNH: AFP

Trương Quốc Vinh là ngôi sao hiếm hoi có sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần của nhiều khán giả yêu nghệ thuật khắp châu Á. 22 năm kể từ khi huyền thoại làng giải trí Hồng Kông ra đi, những bài hát, bộ phim, những câu nói, hình ảnh của nam nghệ sĩ lúc sinh thời vẫn khiến bao người hâm mộ thổn thức.

Năm nay, fan của Ca Ca tại Hồng Kông cũng như quốc tế vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân sao phim Yên chi khâu. Từ cuối tháng 3, những vòng hoa tươi, tấm thiệp, hình ảnh của ngôi sao quá cố ngập tràn bên ngoài khách sạn Mandarin Oriental, nơi nghệ sĩ tài hoa này ra đi vào ngày 1.4.2003, sau nhiều năm chống chọi với bệnh trầm cảm. Những đêm nhạc, các buổi họp fan, sự kiện chiếu lại những tác phẩm kinh điển của Trương Quốc Vinh cũng diễn ra ở nhiều nơi.

Trương Quốc Vinh để lại nhiều ký ức đẹp trong lòng đồng nghiệp, người hâm mộ cũng như những người yêu nghệ thuật ẢNH: HK01

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ ôn lại kỷ niệm hay bày tỏ niềm thương nhớ, ngưỡng mộ dành cho Trương Quốc Vinh qua những dòng trạng thái đầy cảm xúc cùng nhiều hình ảnh đáng nhớ của ngôi sao quá cố.

Nhiều khán giả bồi hồi: "Lại đến 1.4, tròn 22 năm anh ra đi, tôi vẫn nhớ đến Trương Quốc Vinh. Mùa xuân sẽ thật đẹp nếu Ca Ca vẫn còn ở đây. Sẽ mãi nhớ đến anh", "Gió vẫn thổi, nỗi nhớ vào tháng tư vẫn còn vương vấn. Thời gian trôi nhanh, 22 năm đã đi qua. Tiếng hát của Trương Quốc Vinh vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Giai điệu của This life this time, The wind continues to blow du hành xuyên thời gian, không gian, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên mùa xuân. Tôi hy vọng anh vẫn có thể mỉm cười", "Một năm rồi một năm nữa đã trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về anh"…